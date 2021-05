Reportan cero muertes en el último corte del Covid en Juárez

Archivo / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Al último corte de Salud, que reflejó baja en capturas ante el fin de semana que se atravesó, Juárez sumó siete positivos a Covid-19 y no registró decesos, lo que no implica que no haya en proceso de confirmación.

El director médico de la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla, dijo que esta frontera alcanzó 31 mil 481 casos; de éstos, 3 mil 344 han perdido la vida. Ante ello, exhortó a mantener sana distancia, higiene y cubrebocas.

A nivel estatal, informó, hubo 23 dolientes más, así como cuatro fallecidos y 29 recuperados corroborados. Chihuahua llegó de tal modo a 67 mil 132 casos (6 mil 893 han perdido la vida y 55 mil 530 han sanado), indicó.

En 26 de 30 hospitales de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), afirmó, se contabilizan 165 internados, de los que 60 se encuentran muy graves, intubados, bajo respiración mecánica asistida.