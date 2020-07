Reportan brote en funeraria

Ciudad Juárez— El posible acercamiento con familiares de víctimas provocó un brote de al menos ocho contagios de Covid-19 en la empresa funeraria Perches, donde dos trabajadores de ventas perdieron la vida el fin de semana, aseguraron ayer sus compañeros. “El domingo fallecieron dos trabajadores de Ventas, en el 66 –Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social–, uno a las 11:00 de la mañana y otro a las 4:00 de la tarde. Seis compañeros más están enfermos en sus casas, uno de ventas, uno de los que manejan las carrozas, tres del área de Logística y uno del área operativa”, narró una de las trabajadoras de la funeraria.

El Diario buscó la versión de la empresa, pero hasta ayer no se había dado una postura oficial. Sin embargo, los trabajadores aseguraron que todo el personal comenzó a ser enviado a realizarse la prueba para confirmar que no hay más personas asintomáticas, ya que no todos los confirmados presentaron síntomas.

Hace unas semanas, a través de una publicación, la empresa le agradeció a todo su personal por su trabajo “en los momentos más difíciles”. En ella aparecen las fotografías de los trabajadores de las distintas áreas, entre las que se encuentran Jorge Ernesto Ojeda Flores y Luis Uriel García Mora, quien ayer fue velado por familiares y amigos.

“Un compañero está en casa, pero no está tan grave, pero sí está en cama. Hay otro asintomático en casa. Y los otros creo que están bien en casa”, dijo uno de los trabajadores de la empresa.

A través de sus redes sociales, el grupo funerario ha exhortado a la población a mantener los cuidados necesarios para evitar una mayor propagación del virus. También ha asegurado que en todas sus áreas se cuenta con las medidas de prevención contra el coronavirus.

Hasta ayer, según cifras oficiales dadas a conocer por Gobierno del Estado, sumaban en Ciudad Juárez 2 mil 650 contagios del nuevo coronavirus (Covid-19) confirmados, 513 de los cuales habían perdido la vida y 642 se habían recuperado.