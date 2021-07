Reportan brote en CEDH

Ciudad Juárez— Un brote de contagios de Covid-19 dentro de la representación en Juárez de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fue reportado por trabajadores, que denunciaron nula atención de sus autoridades ante la situación.

El reporte indica que son al menos siete los funcionarios del organismo los que se enfermaron con el virus.

Sin embargo, la queja fue desmentida por el presidente de la comisión, Néstor Armendáriz Loya, quien afirmó que sólo se presentaron cuatro contagios, pero “no estamos hablando de un brote al interior, y mucho menos que no se aplican las medidas preventivas”.

Entre los contagiados que se reportaron se encuentra Jorge Huerta, capacitador; Rocío Rodríguez, secretaria; Sujey Casas, asistente; Patricia Morelos, secretaria; Patricia Franco, secretaria; Tomás (sin apellido), como notificador; y Luz Elena Mears, visitadora general, quien no ha acudido a trabajar y se desconoce su status.

La denuncia indica que Eduardo Saenz, titular de la Oficina en Juárez, y una doctora de apellido Reveles, dijeron que se tomarían acciones hasta que hubiera más contagios, y por lo pronto no era necesario.

También se reportó que el primer visitador de Chihuahua, Alejandro Carrasco, está aislado y no se sabe si dio positivo a Covid.

“Aquí el responsable directo es Eduardo Sáenz, al no tomar acciones desde el primer contagio, y por no espaciar la atención al público, ya que se siguen recibiendo quejas en los privados, aunado a que no hay gel, no hay cloro, no hay termómetro”, dijo el quejoso.

Además, “varios empleados fueron por su voluntad a hacerse pruebas, y se ha estado acudiendo al Cereso a tomar comparecencias de internos”.

En respuesta, Armendáriz Loya afirmó que “en las últimas dos semanas se presentaron cuatro casos, hace dos semanas del primer caso y en los días subsecuentes se dieron otros tres casos positivos”.

“Son cuatro y uno de ellos incluso ya se recuperó. Son tres casos activos. A raíz de que tuvimos conocimiento del segundo caso, se tomaron las medidas. A la persona que presenta cualquier síntoma, por más leve que sea, se le pide que se vaya a su casa y busque atención médica”, aseguró.

Sobre la falta de medidas sanitarias, desmintió las denuncias y aseguró que se ha cumplido tal y como lo piden las autoridades de salud.

