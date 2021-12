Reporta Juárez 111 casos en 24 horas

Ciudad Juárez.— Mientras Juárez roza, con 91, los 100 hospitalizados por Covid-19, ayer agregó más de un centenar de casos.

Wendy Ávila Coronado, subdirectora de Medicina Preventiva por parte de la Secretaría de Salud estatal, informó que fueron 111 los juarenses que contrajeron SARS-CoV-2 y ocho los muertos al último corte oficial.

La frontera, que tiene 91 internados en sus hospitales de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG), llegó a los 36 mil 463 pacientes de coronavirus; de estos, 3 mil 991 son víctimas mortales, informó la doctora y apeló a la conciencia social para evitar reuniones y mantener distancia, higiene y cubrebocas.

En tanto, aquí, en los inmuebles del Seguro Social (IMSS) hay 48 de 60 camas en uso. De acuerdo con el sistema IRAG, el 66 tiene cinco de seis ocupadas; el 35, 10 de 12, y el 6, con la Casa de la Asegurada, emplea por ahora 33 de 42. El Issste tiene cinco de ocho utilizándose y en el General son 38 de 53 habilitadas.

También, en la entidad, donde hay –junto los locales– 229 pacientes en los inmuebles IRAG (69 intubados) se sumaron 332 positivos, además 25 muertes y 162 recuperados. Chihuahua que sigue atravesando el semáforo amarillo, riesgo medio, alcanzó 87 mil 800 infectados; 8 mil 446 fallecidos y 74 mil 250 sanados.

“Continúa un ascenso constante en todos los grupos de edades, por lo cual pedimos continuar con todas las medidas preventivas. Es sumamente importante no bajar la guardia, continuar con el uso correcto del cubrebocas, cuidar la sana distancia y por supuesto el lavado de manos”, indicó la profesional de la salud.

Señaló que el alza se dio luego de dos días con una baja de capturas en los reportes que se derivó de que los laboratorios no trabajaron al 100% de su plantilla el fin de semana. Esto implica que las reducciones no significaron que los indicios de la cuarta ola se hayan esfumado, afirmó y exhortó a no bajar la guardia.

Al llamado se sumó Leticia Ruiz González, directora de Prevención y Control de Enfermedades, quien enfatizó que el ascenso de la contingencia sanitaria es evidente, por lo cual reconoció que de no tomarse la cautela es posible que haya repercusiones en el color epidemiológico habilitado desde el pasado 29 de noviembre.

“Estamos todavía en una pendiente en constante ascenso, por tanto las acciones que tomemos ahorita apenas impactarán en los próximos 15 días. Hay que cuidar las festividades, reuniones y posadas, puesto que implicarán mayor número de contagios que es muy posible que llegarán a la familia”, dijo la doctora.

Aquellos que desarrollen síntomas pueden marcar al teléfono 800-2222-668. Tal número es atendido por personal calificado que dará recomendaciones a quienes desarrollen indicios –y deberán de aislarse–. Entre estos están la fiebre, tos, cansancio, dolor de garganta y cabeza, a veces pérdida del gusto y el olfato.

Camas ocupadas en la frontera

• H. General: 38 de 53 habilitadas

• IMSS No.6: 33 de 42

• IMSS No.35: 10 de 12

• IMSS No.66: 5 de 6

• Issste: 5 de 8

Último reporte en el estado

• Acumulados: 87 mil 800

• Recuperados: 74 mil 250

• Fallecidos: 8 mil 446