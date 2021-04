Reporta frontera 32 muertes en un día

Ciudad Juárez— El incremento en el número de contagios y fallecimientos a consecuencia de Covid-19 provocó que el Sector Salud realice un diagnóstico de la situación actual por la que atraviesan Juárez y el resto del estado para iniciar, de ser necesario, un nuevo proceso de reconversión de hospitales para brindar atención.

Leticia Ruiz González, directora de prevención y control de enfermedades, explicó que con la experiencia adquirida el año pasado se han tenido reuniones con las diferentes instituciones de salud para realizar un diagnóstico, y en cuanto sea necesario, iniciar una fase de reconversión de hospitales de manera paulatina y según el número de contagios que se vaya registrando.

Tan sólo ayer al menos 70 juarenses dieron positivo a Covid-19, elevando el número de contagios a 30 mil 890, mientras que los decesos llegaron a 3 mil 202, luego de que 32 personas más perdieron la vida en un día.

A nivel estado, los casos positivos llegaron ayer a 64 mil 371, de los cuales 311 se registraron en las pasadas 24 horas, en tanto que los fallecimientos alcanzaron los 6 mil 563. Por otro lado, 53 mil 682 chihuahuenses se han recuperado de la enfermedad, mientras que 33 mil 635 casos han sido descartados y mil 940 permanecen como sospechosos.

Hasta el momento, 307 pacientes permanecen hospitalizados en 30 unidades médicas del estado, de los cuales 83 se encuentran bajo intubación debido a complicaciones con la enfermedad.

En el caso específico de Juárez, el Hospital General permanece a un 97% de su capacidad, seguido por el IMSS No. 6 y el Issste, que se encuentran a un 28% y 22% de su aforo respectivamente.

Por su parte, el Hospital Infantil de Especialidades cuenta con una ocupación del 11%, el IMSS No. 35 se encuentra a un 9% de su capacidad, mientras que el IMSS No. 66 y Hospital de la Mujer no reportan pacientes con Covid-19, según información de la Secretaría de Salud de Chihuahua.

Ante el incremento en el número de contagios y defunciones, Ruiz González reiteró la importancia de evitar aglomeraciones y mantener las medidas de prevención, como el uso de cubrebocas y respetar la sana distancia, en un intento por frenar la dispersión del virus.

“Sabemos que los cierres no han sido fáciles para muchas familias, no son fáciles para nadie, pero tampoco es fácil tener a más y más gente en los hospitales o tener a personas que requieren una ayuda hospitalaria y no tener acceso”, dijo.

