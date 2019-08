Repatrian cuerpo de cubano asesinado aquí

A casi un mes de que fue asesinado en una vecindad de la colonia Chaveña, el cuerpo del migrante Osmany B.P., fue trasladado ayer de esta frontera hacia la ciudad de México y de ahí partirá de regreso a su natal Cuba, informó la Fiscalía General del Estado.

La esposa de la víctima a través de redes sociales comentó que recibió el apoyo de funcionarios mexicanos, el cual le fue negado por autoridades consulares de su país.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Distrito Zona Norte y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave) llevaron a cabo las gestiones para trasladar a Cuba del ciudadano Osmany B.P.

El documento señala que en función de las necesidades expresadas por la familia de la víctima y como parte del acompañamiento psicosocial, se les brindó la asesoría y se les dio a conocer los derechos que como víctimas del delito les asisten.

Informó que las gestiones se dieron luego de que el Ministerio Público autorizara la salida del cuerpo tras permanecer bajo resguardo del Servicio Médico Forense, donde se practicaron los estudios necesarios, además de coordinar las labores con la Embajada para dicha repatriación.

Señaló que la Ceave brindó acompañamiento integral y orientación durante el proceso del protocolo de identificación en la Fiscalía de Distrito Zona Norte; efectuó ayer el traslado del cuerpo de Ciudad Juárez, a la Ciudad de México y de ahí partirá mañana con dirección a La Habana, Cuba.

Informó que se llevaron a cabo los trámites para la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas para las víctimas indirectas y finalmente, se da seguimiento a través de comunicación directa con la familia y los proveedores del servicio funerario para la recepción del cuerpo en dicho país latinoamericano.

Archivos periodísticos señalan que el migrante cubano fue agredido a cuchilladas el pasado 18 de julio en una vecindad en la Chaveña, pero murió durante los primeros minutos del viernes 19.

Osmani Valdemira Pavón, de 40 años fue agredido por un hombre con el que discutió poco antes de las 23 horas, en las calles Globo y Espejo, donde fue atendido por paramédicos de Rescate y llevado al hospital de la Familia (Femap) donde lo reportaron muerto a las 01:00 horas.

Este recibió una herida en el área renal izquierda, informó Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado. Entre sus pertenencias se encontraban documentos y un pasaporte de la República de Cuba, con un permiso de internación a México.

Kenia Leyva, esposa de la víctima, agradeció a México por el apoyo.

“Me dicen que la embajada cubana en México no tiene presupuesto para el traslado de mi esposo ,y como si tiene dinero para pagar un viaje caro, una casa, un carro y un yate muchas pero muchas cosas que salen a la luz”, escribió.

Mencionó que no recibió el apoyo solicitado y en su lugar acuden a la ONU hablar de derechos humanos.

“Hoy me da más pena a mí que a mi propio gobierno decir que personas de otro país están apoyándome, no sé si pueda decir sus nombres, pero un día los diré, poniendo todo su empeño en traer de vuelta a la patria el cadáver de mi esposo sin costo para mí. Por eso hoy me preguntó, señor porque un país que no me conoce en persona, al cual solo he visto por fotos nos ayudan y sienten lo de Osmani Baldemira Pavón”, señaló.