Reparte DIF estatal sillas de ruedas a fronterizos

Ciudad Juárez.— Un total de 243 personas con discapacidad recibieron ayer una silla de ruedas a través de una donación por parte de la fundación Telmex-Telcel y del DIF estatal.

Ulises Abraham, de cinco años de edad, quien tiene parálisis cerebral y microcefalia, recibió una silla PCI, la cual su madre, Raquel Duarte, asegura que no habría tenido recursos para comprarle, ya que al consultar su precio en los sitios de ventas tenía un costo de más de 20 mil pesos.

“Tiene muchas ayudas la silla, ya que mi hijo no camina, entonces tiene ciertas movilidades. Él recurre a la silla porque tiene problema de cadera también, es práctica para él, es muy cómoda más que nada por su discapacidad”, mencionó.

Dijo que por tal motivo acudió a las instalaciones del DIF en la Zona Pronaf donde llenó la solicitud para que se le pudiera otorgar la silla.

Facilita su movilidad

“Yo me empecé a mover para que me pudieran otorgar el apoyo, ya que para mí es muy difícil sostenerlo, cargarlo, bañarlo… y ya con esta silla se me hace muy práctico moverlo dentro de la casa y cuando salgo”, añadió.

Guadalupe Adame, de 60 años, fue otra de las personas que recibió una silla de ruedas convencional. Narró que fue atropellada hace tres años y desde entonces tiene algunos problemas de movilidad, principalmente de cadera, pero no contaba con recursos para comprar una silla.

Hiram Mendoza, director de Rehabilitación del DIF estatal, dijo que se trata de 227 sillas estándar por parte de Telmex y 16 para parálisis cerebral infantil (PCI) y parálisis cerebral adulta (PCA) que se compraron con recursos del DIF.

Llaman a entregar expedientes

El funcionario dijo que aún pueden entregar expedientes quienes necesiten estos aparatos para que el próximo año se pueda generar una nueva entrega.

Dentro de los organismos beneficiados se encuentran los diferentes planteles del Colegio de Bachilleres, con 12 sillas; la Asociación Ayuda para Ancianos Niños y Mujeres Pobres (AMPAC), con 15 sillas; 26 equipos para la Red de Museos y Centros Culturales de la Ciudad, así como cuatro para el Hospital Civil Libertad.

También estuvieron presentes Luz Cecilia Andrade Chaparro, en representación de María Eugenia Galván Antillón, presidenta del DIF estatal, y Raúl Adrián Ayala Mayorquín, gerente Operativo de la Fundación Telmex-Telcel.

Resultados

243 personas con discapacidad recibieron ayer una silla de ruedas

227 equipos estándar fueron entregados por parte de Telmex

16 más son especializados para parálisis cerebral infantil y adulta

… y Municipio no se queda atrás

Mayra Chávez fue una de las personas que ayer recibió una silla de ruedas para su hija de 34 años.

La mujer aseguró que su hija ha tenido en total tres sillas que le han donado y ésta última es más práctica, ya que se podrá doblar para trasladarla en automóvil.

En total, en el marco del Día Internacional de la Discapacidad, que se conmemora hoy, este viernes se otorgaron 84 sillas de ruedas y siete aparatos auditivos.

El evento se realizó ayer por la mañana en el gimnasio adaptado “Lic. Benito Juárez García” del Parque Central, con la asistencia de la presidenta del DIF, Rubí Enríquez; el alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, y funcionarios municipales.

En esta entrega de apoyos a personas con discapacidad se invirtió un millón de pesos, dijo Rubí Enríquez.

Explicó que la selección de las personas que recibieron una silla o aparatos auditivos fue a quienes hicieron la solicitud en el DIF y se les realizó un estudio socioeconómico.

Además en el gimnasio se instalaron módulos de información de organizaciones civiles y dependencias de Gobierno.

Durante el evento, el alcalde dio a conocer a los asistentes que en la presidencia municipal también se entregan lentes gratuitos y se realizan exámenes de la vista sin costo, al acudir a las oficinas de la Coordinación de Atención Ciudadana. (Con información de Araly Castañón / El Diario de Juárez)