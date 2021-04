Reparan otra vez puente ‘chueco’

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— A once meses de haber sido inaugurado, el puente Arizona, ubicado en la calle del mismo nombre y Juan Pablo II, fue intervenido por segunda ocasión para realizar trabajos de reparación, debido a irregularidades detectadas en la estructura.

El paso elevado que implicó un costo de 41 millones 292 mil 517 pesos, permaneció cerrado ayer durante horas, desviando el flujo vehicular por los carriles laterales del bulevar Juan Pablo II, con la intención de realizar una “junta de dilatación”, es decir, una unión con mayor rigidez y resistencia, necesarias para transmitir las cargas de tráfico e impedir que el concreto se “desmorone” al absorber los impactos del flujo vehicular.

Apenas el 5 de febrero pasado, el puente había sido intervenido debido a una fractura del concreto en la parte alta de la estructura, requiriendo la intervención inmediata en un tramo de aproximadamente 70 centímetros en la junta del paso elevado.

Durante las reparaciones realizadas ayer, trabajadores del lugar indicaron que las adecuaciones habían sido solicitadas por el Municipio a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), las cuales correrían a cargo de la empresa contratada para la construcción del puente, haciendo válidas las garantías del contrato.

La SCOP entregó el contrato 144-OP-0031/19-DC/OBRA a la compañía Teporaca Constructora, S.A. de C.V. por 31.6 millones de pesos para la construcción de dicho puente, en el documento, quedó establecido como plazo límite para entregar la estructura el 25 de febrero del 2020, sin embargo, ésta fue inaugurada el 16 de mayo de ese año.

Asimismo, Obras Públicas del Estado autorizó dos convenios modificatorios, para otorgar una prórroga en los tiempos de entrega hasta el 11 de mayo del 2020, así como un aumento en el monto para la ejecución de los trabajos por más de 3.4 millones de pesos, dejando un importe por 35 millones 062 mil 588 pesos sin IVA incluido.

Posteriormente, en un segundo convenio modificatorio la SCOP amplió 1.1 millones de pesos más, sin IVA, el pago al contratista, según el documento, disponible en el Portal de Contrataciones Abiertas. Lo anterior con la intención de realizar trabajos adicionales como la relocalización de cable de fibra óptica y el desmontaje de dos postes troncocónicos de la zona, que no estaban previstos en los proyectos ejecutivos.

Con lo antes indicado, el costo total del puente se elevó a 41 millones 292 mil 517 pesos. Debido a la situación, la empresa fue culpada por el Estado por las demoras, por lo que en julio del 2020, el titular de la SCOP, Gustavo Elizondo, aseguró que constructora había sido sancionada con una veta de más contratos futuros.

“Lamentablemente incurrió en algunos retrasos que hizo que los tiempos no se cumplieran (...) no quedó bien con nosotros y por lo mismo no le estamos dando más obra”, dijo el funcionario en esa ocasión.

Elizondo Aguilar agregó que la SCOP había tenido “una mala experiencia con ellos (Teporaca Constructora), y para la Secretaría es muy importante cuidar que la contratación que se lleve a cabo, sea con empresas serias y que cumplan en tiempo y calidad en la realización de las obras”.

En la cláusula octava, inciso “C”, del contrato entregado a Teporaca Constructora, referente a las fianzas para responder por defectos o vicios ocultos, se establece que el contratista garantizará los trabajos previamente a la recepción formal de los mismos, con un seguro equivalente al 10% del monto total ejercido para la obra, sin incluir el IVA.

Con dicha fianza, el contratista responde por el saneamiento en caso de evicción o defectos que resulten de la realización de la obra, así como por vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido en su ejecución.

Según el contrato, esta garantía tiene vigencia de doce meses, contados a partir de la fecha de recepción formal de los trabajos. Asimismo, se estipula en el inciso “D” de esa misma cláusula, un seguro por hasta 2 millones de pesos para resarcir daños a terceros que se pudieran causar con motivo de la construcción.

