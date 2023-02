Reo no presentaba rasgos suicidas

Ciudad Juárez.— El reo que presuntamente se suicidó en el Cereso el miércoles no presentaba ningún rasgo o comportamiento que pudiera significar su deseo de suicidio, de acuerdo con relatos de testigos proporcionados a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Añadió que la noche previa al hallazgo del cuerpo de Alonso Jesús C. P., “no notaron nada, ni ruidos ni nada” los demás reos, pese a que se durmieron tarde, cerca de las dos de la mañana del miércoles.

Alonso Jesús se encontraba recluido en solitario, y fue hasta el pase de lista que los presos de las celdas contiguas se percataron de que se encontraba sin vida durante las primeras horas del miércoles. Fue entonces que llamaron a los oficiales de Seguridad y Custodia Penitenciaria para que atendieran el caso, contó Eduardo Sáenz, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Juárez, a partir de la recopilación de información que hicieron tras el hallazgo.

Detalló que el hombre estaba solo en la celda en el Área de Ingresos, pese a que otras celdas de la misma zona se encontraban con grupos de reclusos, dado que “al parecer había tenido un incidente con otro interno”.

“Estaba en período de clasificación” aun cuando, supuestamente, decidió quitarse la vida, añadió Sáenz. Explicó que la clasificación es ese período en que una persona que ingresa al Cereso pasa por revisión médica, un área de trabajo social, una evaluación psicológica y otros estudios con los cuales se busca definir el grado de peligrosidad y la situación que vive el preso, para poder canalizarlo al área que requiera, ya sea con especialistas o para alejarlo de ciertos grupos antagónicos de personas privadas de la libertad.

Con lo poco que pudieron realizar de estas evaluaciones no logró definirse si tenía pensamientos autolesivos o si era usuario de drogas, añadió. Si hubo abuso de sustancias o no lo definirá la Fiscalía con los resultados de la necropsia de ley que se le practicó al reo.

Alonso Jesús C. P. fue encontrado sin vida el 8 de febrero, dos días después de haber sido puesto en prisión preventiva tras una audiencia en un juzgado de control, en la cual también se le imputaron cargos por abuso sexual y violación, ambos con penalidad agravada, contenidos en la causa penal 759/2023, de acuerdo con información de personal de Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Su próxima audiencia, la correspondiente a la vinculación o no a proceso para saber si existían pruebas suficientes para demostrar la probabilidad de su participación en esos delitos, estaba programada para el 10 de febrero.

Familiares de Alonso C. P. no han acudido a la CEDH para solicitar apoyo en el esclarecimiento de los hechos o acciones derivadas de estos. Por su parte, la Fiscalía de Distrito Zona Norte no informó si el cuerpo del hombre ya fue reclamado por sus familiares.