Renuncia Mejía... y va con PT por Coahuila

Ciudad de México.- Ricardo Mejía Berdeja, quien aspira a ser candidato a la Gubernatura de Coahuila, renunció a la subsecretaría de Seguridad Pública federal, informaron fuentes gubernamentales.

Inmediatamente después, Mejía Berdeja anunció que buscará la Gubernatura de Coahuila junto con el Partido del Trabajo.

En rueda de prensa junto a la dirigencia del PT, Mejía anunció que buscará abanderar las causas de la Cuarta Transformación en Coahuila.

El subsecretario recién oficializó su renuncia ante el Presidente López Obrador, a quien le dijo entre líneas, que no se necesita al partido Morena para abanderar las causas de la Cuarta Transformación.

Aunque perdió frente al senador Armando Guadiana en la encuesta morenista para la Gubernatura de Coahuila, Mejía buscará ese puesto, al parecer con el PT. El ex funcionario federal ya sostuvo pláticas con ese partido desde días antes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar al tanto de las aspiraciones del ahora ex subsecretario e incluso anunció que ya buscaba su reemplazo.

"Es muy probable (su renuncia), no he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila", dijo en la mañanera de ayer. "No sé por qué partido, eso es lo que tengo con mi información. Como cualquier ciudadano, está en su derecho", añadió.

"Desde luego, si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros, o sea, ya no va a desempeñarse como subsecretario".

Hace un mes, el Presidente dijo que el subsecretario seguiría con encargos especiales en Coahuila.

Sin embargo, Mejía Berdeja no siguió la sugerencia del Mandatario y se mantuvo firme en la aspiración electoral tras acusar una encuesta con irregularidades para favorecer a Guadiana.

Desde Morena han intentado convencer al subsecretario para que se sume a su rival político, pero argumenta que el senador está ligado a intereses priistas.

De acuerdo con la Ley Electoral de Coahuila, hoy es la fecha límite para que se separen de su cargo los funcionarios públicos que pretendan postularse al proceso electoral 2023.