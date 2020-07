Renovará PRI 60 comités locales

Ciudad Juárez— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) renovará 60 de los 67 comités locales que ya cuentan con una planilla de unidad para el proceso el próximo sábado; en Juárez todavía no hay fecha para su designación por no haberse alcanzado consensos.

Según la convocatoria de renovación, emitida por el partido en todo el país, sólo se restaurarán las dirigencias locales en los municipios donde exista acuerdo por una única planilla, esto debido a las restricciones de reunión por la contingencia sanitaria. En el caso de Juárez no existe dicho convenio, por lo que el proceso aquí está detenido hasta que puedan realizarse votaciones internas, cuando el semáforo epidemiológico esté en color verde.

“Al levantarse la pandemia se quitará el acuerdo que indica que no podemos ir a elecciones con más de dos planillas y eso permitirá que se desahoguen los procesos en los municipios que actualmente no tienen una por no haber consenso”, dijo el presidente estatal del PRI, Omar Bazán Flores.

“Si no hay anuencia tenemos que ir a elecciones y convocar a los consejeros, y serían 400 personas reunidas en un salón y no se puede, eso se va a hacer hasta que se termine la pandemia. Obviamente en Juárez no hay consenso, por lo que no se ha lanzado convocaría aquí”, agregó.

El acto de toma de protesta a los 60 nuevos dirigentes locales del partido será el próximo sábado 25 de julio en la ciudad de Chihuahua y contará con la visita del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

De acuerdo con las directrices del Instituto Nacional Electoral (INE) todos los procesos internos de los partidos deberán concluir antes del inicio del proceso electoral en septiembre próximo.

