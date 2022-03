Remozarán de nuevo estaciones de BRT-2

Ciudad Juárez.— Aun cuando la construcción de carril confinado y estaciones para el sistema semimasivo de transporte en Ciudad Juárez costó casi mil millones de pesos, el diseño y colores utilizados no han terminado por convencer a usuarios y nuevas autoridades, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), en coordinación con Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) estaría buscando la manera de hacer algunas mejoras en estos aspectos, con la intención de que el proyecto no se vea ‘tan gris’.

En un recorrido realizado a lo largo de la segunda ruta troncal, que se extiende desde el aeropuerto de la ciudad hasta la zona Centro, pasando por vialidades como Tecnológico, Paseo Triunfo de la República y 16 de Septiembre, se pudo apreciar estaciones que no sólo presentan diferencias en cuanto a dimensiones y diseño, sino también en los colores utilizados en los paraderos.

PUBLICIDAD

Un ejemplo se ubicó sobre Paseo Triunfo de la República, donde la estación López Mateos fue pintada con una tonalidad en gris claro, mientras que metros más adelante, el paradero Francisco Márquez cuenta con un tono mucho más oscuro, provocando una evidente falta de uniformidad.

Respecto a esta situación, Gabriel Valdez Juárez, titular de la Sedue, indicó que existe un plan por parte de SCOP para buscar uniformizar las estaciones en cuanto a aspectos cromáticos, buscando colores incluso más alegres para dar una mejor imagen al proyecto.

“El color usado da un tono muy serio, estos cambios se harían con recursos propios del Estado, aún no tenemos más información al respecto, pero es algo que ya se habló con el Gabinete. Lo que se busca es modificar estas diferencias, porque aparte de las variaciones de los colores, se quiere mejorar el aspecto que se tiene”, comentó.

Desde el pasado 10 de marzo, la Sedue ha iniciado el proceso para la recepción de 19 estaciones del BRT-2, entre las que destacan la Tecnológico, Cerro de la Plata, Centeno, Pedro Rosales de León, ITCJ, Fuentes, Lago de Pátzcuaro, Monumental, López Mateos y Francisco Márquez; así como Morelia, La Cuesta, Pedro Meneses, Parque Central, Rivera Lara, Acequias, Pradera Dorada, Ejército Nacional y Aguirre Laredo, quedando pendientes los paraderos ubicados en las cercanías del aeropuerto, así como las que se encuentran en la llamada Curva de San Lorenzo y 16 de Septiembre.

“Estamos revisando todo, si bien ya comenzamos el proceso de recepción de varias de las estaciones, también hemos hecho una serie de observaciones, no vamos a firmar ninguna acta, hasta que no esté todo, haya sido atendido”, externó.

Por su parte, Carlos Aguilar García, titular de la SCOP, calificó el tema de las variaciones de colores como “algo lamentable” para el proyecto de transporte, dado que la obra no brindaba una mejor imagen a la ciudad.

“Ese tono así fue establecido en cada concurso por el entonces secretario de Desarrollo Urbano, Luis Felipe Siqueiros, así fueron diseñados, es una lástima porque las ciudades se tornan en puro asfalto y concreto, y es muy contradictorio que no haya la mentalidad o no se suelten el pelo siendo diseñadores, nunca se dieron cuenta de que ésta es una obra muy gris, no hubo inteligencia o criterio de diseño urbano para las estaciones, camellones y banquetas”, dijo.

El secretario aseguró que tras heredar el proyecto, la actual administración deberá “aplicar talento” para hacer que la infraestructura sea más integradora y cálida para el usuario. “Queremos que la gente lo vea con más calidez, que sientan que viene a dar una aportación al sistema urbano y la ciudad se identifique con la obra, que lo vea como algo bonito para el principal corredor vial”, comentó.

En total, la segunda ruta troncal contempló la construcción de 34 estaciones, así como tres terminales alimentadoras (Helio, Aeropuerto y La Cuesta) y un patio de resguardo de unidades, según información de SCOP. De acuerdo con cifras oficiales, la inversión total del proyecto fue de 997 millones de pesos, para los que Fonadin aportó 386 millones de pesos, 250 mdp fueron aportados por el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, y 361 mdp fueron destinados por Gobierno del Estado.