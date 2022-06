Remodelarán Centro Municipal de las Artes

Ciudad Juárez.— La remodelación del Centro Municipal de las Artes (CEMA) iniciará en agosto con una inversión de 4 millones 897 mil pesos para adecuar el interior, exterior y patio principal, dio a conocer el director del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (Ipacult), Miguel Ángel Mendoza Rangel.

“El edificio requiere de una intervención urgente, tiene más de 20 años que no se le mete mano a este edificio. Es un edificio icónico de nuestra localidad, a pesar de que no es edificio histórico, que no es un edifico artístico, pero es una iconografía muy importante”, aseguró.

Afirmó que con la rehabilitación se podrán realizar ahí eventos importantes del Municipio.

“La restauración tiene contemplado desde la techumbre, pintura, fachadas, restitución de elementos arquitectónicos que se han caído con el tiempo”, explicó.

Agregó que la fachada del inmueble, que se ubica en 16 de Septiembre y Mariscal, tendrá un enrejado para evitar que sea destruida.

“Está considerado cubrir algo así como en el Muref para que la fachada se pueda conservar, y el tratamiento que le vamos a dar para la protección contra la paloma, que también es fundamental”, mencionó Mendoza.

Expuso que el patio central también está considerado en la remodelación “y va a quedar muy bonito”, anotó.

Dijo que los trabajos iniciarán el 6 de agosto y se estima terminar en entre cuatro y cinco meses.

Anotó que se invertirán 4 millones del Municipio y cerca de 897 mil pesos del Programa de Apoyo de Infraestructura Cultural de los Estados (Paice) para el equipamiento.

Puntualizó que el Cema se mantendrá como escuela de artes e incluso se ampliará una sede en Zaragoza.