‘Remodelación deberá concluir en septiembre’

Ciudad Juárez— A más tardar el último de septiembre deberán concluir los trabajos que desarrolla el Fideicomiso de Puentes Fronterizos en la remodelación de la primera ruta troncal de Ciudad Juárez.

Sergio Madero, director del Fideicomiso aseguró que en próximos días se recibirán los primeros paraderos concluidos, sin embargo, explicó que una vez y se concluya todo el proyecto, éste será entregado al órgano regulador del Ecobús para que proceda con la puesta en marcha de la infraestructura.

Respecto a la interrogante de la falta de vigilancia en algunas de las estaciones que se están remodelando para evitar que sean vandalizadas, Madero Villanueva señaló que en caso de presentarse alguna afectación a la infraestructura, serán las empresas constructoras quienes asuman la responsabilidad.

“Mientras no se entreguen las obras es responsabilidad del contratista la vigilancia en las mismas, recordemos que no se recibirá ninguna infraestructura que esté vandalizada o que no cuente con las especificaciones establecidas”, comentó.

El Fideicomiso de los Puentes Fronterizos destinó una inversión inicial de 249.5 millones de pesos para la remodelación y ampliación de la denominada BRT1, la cual abarca desde la calle Puerto Tarento hasta la Presidencia Municipal, pasando por bulevar Zaragoza y eje vial Juan Gabriel.

De acuerdo con el proyecto, se contempló la ampliación de la ruta en un tramo de más de 2.6 kilómetros, así como la remodelación de 13 estaciones y la construcción de otras 14. Mientras que el pasado miércoles 19 de agosto, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó recursos adicionales por 59 millones de pesos para la adquisición del sistema de recaudo.

En un comunicado, el Fideicomiso de Puentes Fronterizos aseguró que la ampliación de recursos sería no sólo para el sistema de recaudo, sino también para la habilitación de por lo menos seis vueltas izquierdas.

Madero expuso que este último proyecto de las vueltas izquierdas, se contempla por parte del Estado, toda vez que originalmente se había planteado al Municipio. (Eduardo Lara)

elara@redaccion.diario.com.mx