Releva Infonavit a subdelegado aquí

Ciudad Juárez— Tras más de dos años de fungir como subdelegado del Infonavit en Juárez, hoy Jaime Flores Castañeda informó su separación del cargo sin precisar quién lo sucederá.

En entrevista Flores Castañeda, quien fue nombrado para tal puesto el 23 de diciembre de 2016, informó que este día en la mañana le fue solicitada la dependencia y procedió a despedirse de sus compañeros.

“Hoy me pidieron la dependencia, llegaron temprano. Así que ya hice la entrega recepción, me despedí del personal (…) Fue muy emotivo. Me voy con la frente bien en alto, creo que trabajamos mucho, creo que trabajamos bien, creo que pusimos bien el nombre del Infonavit. Así que me voy con esa satisfacción. Sé que vienen muchas cosas por hacer en el Infonavit que es una institución muy noble”, indicó.

Añadió un agradecimiento por los días en los que pudo ocupar el puesto. Trascendió que el cargo será ocupado por el abogado Adolfo Marino Torres Chuca.