Relata en TikTok los triunfos de su gente

Ciudad Juárez.- Mario Ismael Galarza Galarza es un juarense que comparte con la comunidad de redes sociales, en especial para TikTok, sus relatos sobre historias de Ciudad Juárez; pero no una formal, como las que hay en los libros de texto, sino una de “barrio”, de las vivencias y padeceres de las colonias en Juárez, de los éxitos y triunfos de su gente.

Galarza vivió durante toda su infancia en una de las colonias más antiguas de la ciudad, la Arroyo Colorado, junto a su madre, hermanos y su abuelo, con quienes siempre buscó salir adelante ante las adversidades.

Fue precisamente su abuelo, Ismael Galarza, hoy de 97 años, su inspiración para el contenido, debido a que “el gusto por conocer las historias del barrio, me surgió desde niño, por las pláticas con mi abuelo Ismael, así transcurrió mi niñez escuchando los relatos de este viejito de 97 años”.

La incursión de Galarza en el mundo de los influencers, fue de forma fortuita y por necesidad, debido a que un conocido le envió un video por WhatsApp, pero tenía que abrir la aplicación de TikTok, misma que no conocía y menos tenía instalada en su dispositivo móvil, por lo cual debió descargarla, ya con la plataforma instalada, se dio cuenta que el contenido es muy variado.

Galarza descubrió que en la plataforma “no nada más es lo de los bailecitos de los chavos, sino que también se encuentra todo tipo de temas, el algoritmo se va adaptando cada vez más y más a tus preferencias”.

Ahí es donde comenzó la curiosidad de empezar a generar contenido en relación con las historias que su abuelo alguna vez le había contado, además la incitación de sus hijos fue un aliciente para incursionar en esta nueva aventura… “el apoyo de mis hijos, el hecho de que me dijeran, órale papá, si te gusta, pues aviéntate”, dijo el productor de videos.

Galarza señaló que para generar contenido que tenga un aporte cultural, educativo o social, no hay edades; “la edad es solamente un número, un estado mental”.

Compartió que en Facebook tenía una cuenta personal, en la que únicamente familia y amigos más allegados veían los videos que compartía.

Al ver que su contenido tuvo gran aceptación, lo convirtió en un perfil profesional y comenzó a subir material dentro de su área de influencia, es decir, la colonia que lo vio crecer, la Arroyo Colorado.

Relató que también caminó por las colonias aledañas, que son las más antiguas de Ciudad Juárez, las pioneras de esta ciudad y que han sido testigos de historias, de éxitos, de tragedias, también vivencias y experiencias de la sociedad, “ahí empiezo a hacer unas tomas en las colonias para representar gráficamente los relatos que subía”.

“La interacción que se realiza con las personas que ven tu trabajo, te das cuenta que la mayor parte se aboca a la nostalgia, al ver lugares donde ellos crecieron, donde tuvieron a su primer amor, donde estuvieron estudiando”, agregó.

“Ese sentimiento, aunado a las buenas vibras de las personas, me animó a dedicarme con más ganas a hacer feliz un momento a la gente que está fuera de aquí y no sólo la gente que está fuera, también de la localidad”.

Para seguir generando contenido, Galarza relató que no sólo toma en consideración las pláticas con su abuelo, “también converso con gente muy adulta, me gusta mucho ir al Centro, si tú te quieres encontrar historias que no están escritas, que no te mostraron, que no te enseñaron en la escuela, ve al Centro de la ciudad y platica con boleros, platica con gente que tiene 30, 40, 50 años con sus locales ahí en el Centro”.

“Esa es la gente que te va a contar las historias que no te cuentan”, dijo el tiktoker.

“Actualmente mi intención es mostrarle al mundo que aquí en Ciudad Juárez hay personas luchonas, trabajadoras, perseverantes, que día a día salen a trabajar para sacar adelante a su familia”, concluyó. (David Ceniceros / El Diario)

