Rejillas en Parque Central siguen rompiendo neumáticos

Ciudad Juárez.- Las rejillas colocadas frente al Parque Central siguen rompiendo neumáticos.

Esta mañana, una varilla desprendida de estas rejas quedó completamente incrustada sobre la llanta de un automóvil cuya conductora advirtió que de no resolverse el problema, podría haber consecuencias mayores.

PUBLICIDAD

“Yo iba de La Cuesta a la Teófilo Borunda, antes de pasar el puente, y lo bueno que iba despacio, si no, quién sabe qué pasaría”, dijo Angélica, la guiadora afectada.

Estas rejas instaladas son parte de la obra del pozo de captación de agua que se construyó en el Parque Central Oriente en la administración estatal pasada.

A la automovilista la auxilió un agente de vialidad que iba pasando por el lugar.

“Deberían de poner más atención en ese punto“, señaló.

“Sé que no soy la primera persona que algo así le pasa; es mi camino diario de trabajo-casa-trabajo y me ha tocado ver a varias personas con este tipo de incidentes. Y no sé, si no lo solucionan es porque nosotros no ponemos la queja o por qué simplemente les vale”, lamentó.