Reitera Municipio apoyo al deporte fronterizo

Ciudad Juárez.— Ayer, deportistas de Ciudad Juárez fueron reconocidos por su participación y triunfos en campeonatos nacionales e internacionales en distintas disciplinas, por parte del Gobierno municipal.

Ajedrez, boliche, gimnasia artística, box, taekwondo, frontón y natación son algunas de las disciplinas en que los deportistas juarenses destacaron.

El titular del Instituto Municipal del Deporte de Juárez (Imdej), Juan Carlos Escalante Suárez, comentó en su discurso de felicitación que estos deportistas son “inspiración para pequeños y grandes”, “héroes sin capa” y un orgullo para sus familias, amistades y para toda la ciudadanía juarense.

En atención a medios, Escalante Suárez señaló que “no es suficiente cualquier presupuesto para el deporte”, sobre todo porque “en todas las disciplinas tuvo un crecimiento tremendo”, pero que el instituto a su cargo busca apoyar a los competidores.

Por su parte, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien presidió el evento, reiteró el compromiso del Gobierno municipal por apoyar a los competidores juarenses.

Asimismo, aprovechó para dar un reconocimiento público también a “los padres y las madres, que son los que realmente sostienen al deporte en Juárez” dadas las necesidades presupuestales que no terminan de solventarse.

Fueron alrededor de mil 300 atletas que han representado a la ciudad en competencias nacionales e internacionales, así se hayan colado en el medallero o no, de acuerdo con personal del Imdej.

Estuvieron presentes deportistas que tenían desde 5 años de edad hasta adultos mayores que han logrado representar satisfactoriamente a esta ciudad, se precisó.

Kenia Hamilton, taekwondoína de 11 años de edad, fue galardonada con una placa conmemorativa por sus logros como deportista juarense. Ella es bicampeona nacional y campeona panamericana en una competencia de octubre de este año que se desarrolló en Colombia.

“Me siento muy emocionada. Es la primera vez que me reconocen por hacer algo que me gusta y me apasiona hacer”, dijo Kenia.

Por su parte, la atleta de lucha libre Baby Star, de 29 años de edad, también fue reconocida por lograr el Campeonato Absoluto de Ciudad Juárez. Mencionó que “es muy importante que le den reconocimiento a todos los deportistas”.

Asimismo, destacó que la escena de la lucha libre en Juárez va creciendo, “nos están tomando más en cuenta”, por lo que dijo sentirse “muy feliz”.