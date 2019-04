Reitera AMLO que contingencia migratoria en la frontera no es grave

Ciudad Juárez.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, volvió a declarar que la contingencia migratoria en la frontera no es grave.

"No es significativa, no hay problemas graves, no hay. Y vamos a procurar distender este ambiente", dijo en conferencia de prensa está mañana.

El mandatario insistió en que se va bien en el manejo de la crisis migrante en el pais, "entonces, vamos muy bien. Estamos ayudando nosotros. Es un fenómeno, yo espero que sea temporal, transitorio, tiene varias aristas y lo más importante es manejarlo con responsabilidad y que haya cooperación entre todos", comentó.

"Yo celebro que ya el gobierno de Estados Unidos esté reconociendo que nosotros estamos ayudando. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir apoyando con mucho cuidado, con mucha cautela, porque se trata de un fenómeno que surge por la desatención a la gente", agregó.

El lunes, Lopez Obrador, aceptó que no tenía información en relación al incremento en los tiempos de cruce en la frontera.

Desde la semana pasada los tiempos de cruce de vehículos, personas y mercancías se han incrementado debido al escaso número de personal de la CBP en puentes internacionales, empresarios y transportistas prevén daños millonarios por la tardanza de embarque.