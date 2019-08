Reinventan sabor de chiles en nogada

Ante los precios altos de ingredientes con los que se preparan algunos platillos mexicanos tradicionales como los chiles en nogada, algunos de los vendedores mencionaron que deben adaptar la receta original.

Es la temporada en la que la granada, el chile y algunos condimentos pueden conseguirse en mercados de la ciudad, sin embargo, el costo elevado orilló a Edith Magallanes a sustituir los ingredientes originales de la receta por alimentos veganos o más económicos.

Desde el año pasado Edith incorporó en su establecimiento la venta de chiles en nogada, pero para reducir el costo del platillo decidió buscar otros ingredientes que fueran saludables, igual de sabrosos pero con menor precio.

Así que emprendió su búsqueda en el Centro de la ciudad, en donde recorrió diversos locales y preguntó por cada uno de los ingredientes hasta encontrar el precio más bajo pero de igual calidad.

Edith explicó que para sustituir la carne que lleva el relleno, prepara una mezcla de lentejas con condimentos y frutas como manzana, pera y plátano macho y para sustituir el queso de cabra en la crema elabora la salsa integrando semillas de girasol.

“Yo preparo los chiles por pedido, y hago de 8 a 10 platillos; me sale aproximadamente 500 pesos comprar todos los ingredientes”, dijo Edith.





Platillo es tradicional de las fechas patrias

El platillo, que incluye una porción de arroz, tiene un costo de 100 pesos, pero si se le quiere añadir la sopa del día y un vaso de agua de frutas naturales el precio es de 130 pesos.

Edith mencionó que prepara ese alimento desde septiembre, mes de las fiestas patrias y si para noviembre encuentra granada, el Día de Independencia de México vuelve a tomar los pedidos.

Son alrededor de 20 ingredientes los que lleva la receta, entre los que destacan la carne de res molida, carne de puerco, chile poblano, granada, manzana, pera, plátano macho, durazno, uva-pasa, almendras, piñones, queso de cabra, nuez de castilla, vino o jerez y algunas especies.

A su vez Norma Llerena, quien también prepara el tradicional platillo, inicia la venta a finales de julio hasta septiembre, y es en parte porque los ingredientes se consiguen en esta temporada.

“Ahorita si se puede conseguir en Juárez, pero el costo es más elevado, que en los lugares del centro del país, especialmente lo que no se consiguen aquí como es el queso de cabra tipo Puebla, porque tiene un sabor diferente a los que nos venden en los supermercados, y de hecho las frutas son de allá, la pera San Juan y durazno criollo”, dijo Norma.

Norma mencionó que ofrece los chiles en nogada los fines de semana y gasta aproximadamente mil pesos en los ingredientes, con los que prepara de 20 a 30 platillos que vende a 100 pesos, incluyendo una porción de arroz.

“Yo he sacado costos y me cuesta ocho pesos hacer la pura nogada, los ingredientes son caros; un ejemplo es el cerdo, si uno compra nada más para su familia, como para cuatro personas, si te gastas hasta 400 pesos, porque hay ingredientes que tienes que comprar como los piñones, que no te venden menos de 100 gramos y si quieres poner queso de cabra cuesta 50 pesos un pedacito”, resaltó Norma.

Debido a los precios caros de algunos ingredientes, las entrevistadas dijeron que algunos elementos se pueden quitar o disminuir la cantidad de otros como la nuez de castilla que cuesta alrededor de 300 pesos el kilogramo.

El acitrón es otro de los productos que lleva el chile y no siempre se puede conseguir debido a que provienen de una cactácea que está en peligro de extinción, por lo que se le puede agregar miel de maguey.

Rafael Estrada, comerciante del Centro de la ciudad, mencionó que la granada la pide de Torreón, Coahuila, y el costo por un kilo es de 40 pesos, los chiles poblanos oscilan entre los 35 y 40 pesos, y son traídos de Sonora.

Añadió que generalmente por semana vende una reja de granada de 30 kilos, pero es para consumo, no para preparar el alimento.

“La gente tiene en su casa árboles de granada, pero para hacer chiles en nogada no compran, más bien es para consumir la fruta; eso sólo lo comen las personas ricas”, enfatizó el comeriante.









