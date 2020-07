Reinician labores de juzgados en dos fases

Ciudad Juárez— Después de tres meses de una actividad parcial se reactivó el funcionamiento de los juzgados del fuero común en materia familiar, civil, penal, en procedimientos de responsabilidad administrativa y de lo contencioso administrativo. El reinicio será en dos fases, la primera inició ayer y la segunda será el próximo lunes.

Para ello se trabajará en horarios ampliados de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, con oficinas de atención al púbico únicas para evitar que los usuarios vayan de juzgado en juzgado. Se permitirá el acceso a las instalaciones sólo con previa cita y se hará uso de la justicia electrónica, pues las promociones serán a través de correo y con audiencias por videollamadas, informó Óscar Alejandro Jasso Nevárez, secretario ejecutivo del Consejo de la Judicatura.

Cambian ubicaciones

En un recorrido realizado ayer se observó que en el edificio ubicado en eje vial Juan Gabriel casi cruce con Aserraderos –en donde funcionan los juzgados civiles y familiares del sistema tradicional, así como las salas Primera, Segunda y Tercera de lo Civil y algunos juzgados por Audiencia–, se cambió la Oficialía de Partes. Con el propósito de controlar el flujo de personas la Oficialía quedó a un lado de la entrada y sólo recibirá las demandas o escritos iniciales en materia civil y familiar; a cada usuario se le entregará un código para que se presenten con posterioridad al juzgado.

En ese mismo edificio se colocó un tablero con los anuncios de estrados correspondientes a todos los juzgados, a fin de evitar que los abogados vayan de juzgado en juzgado. Esas mismas listas se pueden consultar por Internet.

Afuera de este edificio se ubicó una carpa para que los usuarios esperen, ya que nadie podrá ingresar al inmueble si no tiene cita.

En el otro edificio, denominado Bonifacio, donde funciona la mayoría de los juzgados civiles y familiares Por Audiencia, se instaló la Oficina de Atención al Público para la recepción de la documentación de todas las materias y la totalidad de documentos a trámite.

Afuera del Bonifacio se instaló un contenedor con agua y lavamanos. Adicionalmente en cada edificio, hay un filtro para medir la temperatura corporal y proporcionar gel antibacterial. En el edificio Bonifacio hay tres filtros, el último está antes de las salas de audiencias y ahí se solicita el código para confirmar que existe la cita.

“El Poder Judicial ha reactivado la actividad jurisdiccional en materias familiar, civil, penal, en procedimientos de responsabilidad administrativa y de lo contencioso administrativo en los juzgados que tienen un número non y en los que no tienen un número que los identifique por ejemplo aquí en Juárez la Sala Familiar y en todo el estado la actividad de los juzgados menores y el 6 de julio en el resto de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia. En la justicia penal que ya no tiene denominación como juzgados de Control, Enjuiciamiento, de Ejecución ellos han reactivado de manera total el día de hoy (ayer). Ésta es la primera acción y pretende desagregar para poder controlar el flujo de personas, la reactivación para no recibir de golpe a todos los litigantes en el primero día”, declaró Jasso Nevárez.

Audiencias serán virtuales

El funcionario explicó que para la realización de las audiencias serán tres esquemas los que se utilicen, a fin de cumplir con los requerimientos del sector salud en cuanto a la sana distancia. El primero son las videollamadas, para lo cual se generará un link para el actor y el demandado, mientras que el juez y secretario estarán en la oficina; la segunda el uso de varias salas para una sola diligencia y todos se enlazarán en tiempo real y la tercera el sistema convencional que se realizaba hasta antes del Covid-19, todos en una misma sala, pero con una mayor distancia.

En cuanto a la solicitud de demandas y escritos iniciales, Jasso detalló que funciona el Tribunatel que son líneas telefónicas para pedir la cita y actualmente se agenda en un plazo máximo de 24 horas.

Para los emplazamientos se generó un sistema de llamadas y correos electrónicos y a partir de ayer los notificadores no irán junto con los abogados a realizar las diligencias.

El funcionario indicó que, para la nueva normalidad en el Poder Judicial, se invirtió 4.5 millones de pesos en la compra de mascarillas, cubrebocas, gel, micas, vidrios, termómetros y servidores.

