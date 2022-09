Reinicia construcción de hospital del IMSS en el Exhipódromo

Ciudad Juárez.— Después de más de seis años de abandono del inmueble en lo que deberá ser un nuevo hospital general regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), iniciaron ayer formalmente las actividades que, de acuerdo con los documentos oficiales, tienen como fecha de terminación el 31 de marzo de 2024.

Personal de la empresa ganadora del contrato, Ingeniería y Control de Proyectos (Incop), informó que empezarán con el levantamiento de datos para estudios topográficos, de estructura y de mecánica de suelos.

PUBLICIDAD

“No son problemas (lo encontrado); como la obra estuvo aquí realmente inactiva durante, no sé, desde 2016, entonces se requiere para todo esto que hagamos un estudio para saber en qué condiciones se encuentra la edificación”, dijo Javier Herrera, arquitecto y gerente de Construcción de Incop.

“Sobre todo se harán estudios de mecánica de suelos y de estructura para ver en qué condiciones se encuentra, si estructuralmente no tiene ningún daño, si no se ha asentado, si no presenta fracturas o deformación de alguna columna estructural, para tener la seguridad de que no presenta daño alguno”, agregó.

En entrevista en el sitio del trabajo, Herrera agregó que no se prevé aumento en el presupuesto ofertado al IMSS, de mil 360.5 millones de pesos –sin IVA–.

“Se ve que hay vandalismo, rompieron cristales, se robaron ventanas, allá arriba de la fachada se han caído algunas láminas de alucubón, del recubrimiento, a través del tiempo, cambios de clima, temperatura, mucho viento, se desprenden, y eso es todo lo que se va a tener que evaluar ahorita”, mencionó también.

De acuerdo con el archivo periodístico, la obra de construcción de lo que originalmente se anunció como un hospital de especialidades y una unidad de oncología inició en diciembre de 2014 por la administración del exgobernador César Duarte, pero quedó inconclusa desde al menos 2016.

El hoy presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en agosto de 2018 –cuando era mandatario electo– que su Gobierno concluiría la obra, pero fue este año cuando se licitó, resultando ganadora Incop.

Otros datos reportados por el Gobierno son que el nuevo hospital contará con 260 camas, ocho quirófanos y atención en 32 especialidades, entre otros elementos.