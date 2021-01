Regularizarán predios en la Nueva Galeana

Cortesía

Ciudad Juárez— Unas 400 familias que viven en la colonia Nueva Galeana, y que por años no han podido regularizar su patrimonio, lo podrán hacer a través de la Dirección de Asentamientos Humanos, anunció ayer el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Dijo que la colonia fue fundada hace 50 años, y a los vecinos les dijeron hace 20 que no se podían regularizar los predios.

Sin embargo, el Municipio encontró la manera legal de hacerlo.

“Hemos buscado la forma legal para poder regularizar a más o menos 400 familias que viven ahí y que no tienen documentos, y que nos echamos a cuestas a raíz de que fuimos a inaugurar una calle por allá y que nos solicitaron que les regularizáramos”, explicó en rueda de prensa.

El director de la dependencia, Arturo Ayala Galindo, dijo que muchas familias ya liquidaron sus predios, pero no se les podía emitir el título porque el Registro Público de la Propiedad no reconocía la cesión de derechos del terreno, debido a que no estaba protocolizado el acto.

“Desde el 2017 iniciamos los procesos, incluso al propio gobernador se le planteó y no teníamos éxito”, mencionó.

El funcionario invitó a las familias para que acudan a la Dirección y conozcan su estatus, pues si ya está liquidado el terreno, podrán pasar al área de Jurídica para hacerles su trámite correspondiente.

En la rueda de prensa se encontraba Olivia Gavaldón García, quien tiene 26 años viviendo en esa colonia y contó su experiencia.

“Hemos batallado desde el agua, la luz, el drenaje, ahora nuestro título; yo tenía mucha esperanza en esta administración, yo no quería que se fueran sin ayudarnos”, mencionó.

El alcalde señaló que desde el 2016 la administración municipal ha emitido más de 6 mil 500 títulos de propiedad, e invitó a los vecinos de la colonia Nueva Galeana que están en esas condiciones a que se acerquen a Asentamientos Humanos para regularizar.

En 1994 se celebró un convenio administrativo de regulación de tenencia de la tierra entre el particular y el Municipio, de la colonia denominada Nueva Galeana.

Por omisión del cedente y del mismo Municipio de Juárez, el Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Distrito Judicial Bravos no reconoció al Ayuntamiento como legítimo propietario, en virtud de que la cesión de derechos no fue debidamente protocolizada, se informó.

Desde el 2017 la Dirección General de Asentamientos Humanos retomó los trámites y después de varias negativas, se logró que la colonia sea debidamente inscrita el 7 de octubre de 2020.

