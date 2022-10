Regresarán a México a venezolanos

Ciudad Juárez.— Con un promedio diario de mil cruces de migrantes venezolanos de Ciudad Juárez a El Paso, el Gobierno de Estados Unidos comenzó a expulsarlos ayer a través del Título 42, en acuerdo con México.

Según un grupo de más de 20 sudamericanos que permanecía la tarde de ayer en el bordo del río Bravo/Grande, las expulsiones comenzaron antes de que ambos países dieran a conocer un nuevo programa que establece que los venezolanos deberán tramitar su ingreso aéreo al vecino país, y que si cruzan de manera irregular, como han hecho miles desde principios de septiembre, serán devueltos a México.

Aunque ambos países argumentaron un proceso “legal y ordenado”, ayer cerca de un centenar fueron devueltos a Ciudad Juárez, sin conocimiento de las autoridades mexicanas, sin ropa, dinero y sin espacio en los albergues para recibirlos.

‘La entrada legal es la única forma’

Para el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Alejandro N. Mayorkas, las nuevas acciones anunciadas “dejan en claro que existe una forma legal y ordenada para que los venezolanos ingresen a los Estados Unidos, y la entrada legal es la única forma”.

Dijo que “aquellos que intenten cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos serán devueltos a México y no serán elegibles para este proceso en el futuro. Aquellos que sigan el proceso legal tendrán la oportunidad de viajar de manera segura a los Estados Unidos y ser elegibles para trabajar aquí”.

El esfuerzo tiene como objetivo mejorar la seguridad fronteriza al reducir la cantidad de venezolanos que buscan ingresar irregularmente a los Estados Unidos, como se hizo con el programa Unidos por Ucrania (U4U), que redujo los flujos en la frontera al crear un proceso ordenado para la entrada de ucranianos que huían de la invasión rusa, destacó a través de un comunicado de prensa.

Desde inicios de septiembre, esta frontera se ha convertido en la ruta de miles de personas de Venezuela, quienes cruzan el río Bravo/Grande para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, la cual instaló Puestos Temporales de Procesamiento al Aire Libre junto a la frontera, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Más de mil 500 cruces diarios

Según las estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y datos de la Patrulla Fronteriza, mientras que en agosto se registró un promedio de 958 encuentros diarios de migrantes en el Sector El Paso (114 de ellos de origen venezolano), en septiembre la cifra total de cruces irregulares fue de mil 560 diarios en promedio (entre ellos 618 venezolanos), y durante octubre el promedio ha sido de 2 mil 100 personas diariamente, mil de ellas de procedencia venezolana.

“Ante el incremento actual de flujos migratorios y en la necesidad de que se establezca un acceso ordenado, seguro, regular y humano para las y los migrantes de la región, México permitirá de manera temporal que algunas personas de nacionalidad venezolana ingresen a territorio nacional por la frontera norte. En ese sentido, México continuará su política unilateral de recibir personas migrantes a través del Título 42”, informó por su parte el Gobierno mexicano.

Nuevo proceso sin apoyo de México

De acuerdo con el comunicado emitido en conjunto por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, desde ayer las autoridades de Estados Unidos comenzarían a gestionar el acceso de 24 mil personas migrantes de nacionalidad venezolana por vía aérea.

El nuevo proceso aceptará únicamente los solicitantes que cumplan con las reglas del programa y que no se presenten en la frontera entre México y Estados Unidos. Además, las personas migrantes que se encuentran en territorio mexicano deberán comprobar su ingreso al país previo al día de ayer, “a fin de poder solicitar de manera ordenada su acceso a Estados Unidos”, mientras que aquellas que ingresen a México a partir del 12 de octubre ya no podrán presentar su solicitud desde el territorio nacional.

“Para acceder al nuevo programa, una persona u organización basada en Estados Unidos debe respaldar la petición del solicitante, quien ingresará a dicho país por vía aérea y podrá solicitar empleo durante su proceso migratorio correspondiente”, señala el comunicado al referirse a lo que el vecino país denomina “patrocinadores económicos”, los cuales deben ser ciudadanos o residentes de dicho país.

En una primera etapa, el nuevo programa está dirigido sólo a nacionales de Venezuela, con el argumento de un ingreso al vecino país de una forma más “ordenada, segura, regular y humana, desincentivando el tránsito indocumentado que pone en riesgo su seguridad al cruzar la región”.

“Ante el incremento actual de flujos migratorios y en la necesidad de que se establezca un acceso ordenado, seguro, regular y humano para las y los migrantes de la región, México permitirá de manera temporal que algunas personas de nacionalidad venezolana ingresen a territorio nacional por la frontera norte. En ese sentido, México continuará su política unilateral de recibir personas migrantes a través del Título 42 por razones humanitarias”, informó.

Sin embargo, las autoridades mexicanas no ofrecen apoyo a quienes son expulsados a esta frontera.

Para reducir la cantidad de personas que llegan a través de la frontera con México, “y crear un proceso más ordenado y seguro para las personas que huyen de la crisis humanitaria y económica en Venezuela”, Estados Unidos y México están reforzando sus operaciones coercitivas coordinadas para atacar a las organizaciones de contrabando de personas y llevarlas ante la justicia, informó DHS.

La campaña incluirá nuevos puntos de control de migración, recursos y personal adicionales, objetivos conjuntos de organizaciones de contrabando de personas y mayor intercambio de información relacionada con nodos de tránsito, hoteles, escondites y lugares de preparación.

Con patrocinador estadounidense

Estados Unidos también planea ofrecer asistencia de seguridad adicional para ayudar a los socios regionales a abordar los desafíos migratorios en el Tapón de Darién, informó.

Para ser elegibles a ingresar a Estados Unidos, los venezolanos deben tener un partidario en los Estados Unidos que brindará apoyo financiero y de otro tipo (patrocinador), pasar rigurosos controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública, y vacunas completas y otros requisitos de salud pública.

Los venezolanos no son elegibles si se les ha ordenado su expulsión de los Estados Unidos en los cinco años anteriores, si cruzan sin autorización entre puertos de entrada después de la fecha del anuncio (ayer), si ingresaron irregularmente a México o Panamá después de la fecha del anuncio, son residentes permanentes o con doble nacionalidad de cualquier país que no sea Venezuela, tienen actualmente la condición de refugiado en cualquier país, y si no han completado las vacunas contra Covid-19 y otros requisitos de salud pública.

Los venezolanos no deben viajar a México para intentar ingresar a los Estados Unidos. Los venezolanos aprobados a través de este proceso serán autorizados caso por caso para viajar a los Estados Unidos por vía aérea directamente a un puerto de entrada interior, aliviando así la presión en la frontera. Y una vez en los Estados Unidos, serán elegibles para solicitar una autorización de trabajo.

“Estamos saliendo de Venezuela por la dictadura de (Nicolás) Maduro, porque el trabajo no alcanza para comer… y venimos por acá porque el migrante siempre va dejando rastros, y el rastro que vamos dejando ahora es Ciudad Juárez; yo así seguí este camino y muchos, muchos otros venezolanos vienen siguiendo el mío”, narró Josué, de 31 años de edad, antes de cruzar el río Bravo/Grande.

Enllerver José Prado Moreno, de 31 años, dijo que tiene un mes viajando desde Maracaibo, Venezuela, hasta esta frontera, a donde después de cruzar fue expulsado sin dinero, por lo que la noche de ayer no sabía en dónde dormir ni había comido.

“No me dijeron absolutamente nada, me dijeron fórmate, lo que tengan de bolsos lo tienen que botar, sus pertenencias las meten en una bolsa y se tienen que formar. Nos tomaron fotos y huellas”, narró sobre su proceso de expulsión.

Sobre la recepción de venezolanos que sean devueltos de Estados Unidos a Ciudad Juárez, Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población en Chihuahua (Coespo), informó ayer que esta frontera cuenta actualmente con cerca de 25 espacios humanitarios que reciben a personas en movilidad, con una capacidad aproximada de 2 mil 600 espacios, de los cuales hasta ayer 2 mil 400 estaban ocupados.

“Localmente estamos procurando fortalecer los espacios y ampliar sus capacidades para la recepción de personas en movilidad, desde el programa de Atención a Migrantes de Gobierno del Estado con otras órdenes de Gobierno y agencias internacionales”, aseguró.

Dijo que aunque en el pasado la población que llegaba de Venezuela no procuraba quedarse en albergues, las autoridades deben trabajar de manera coordinada para poder atenderlos.

