Regresan juarenses a El Chamizal

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Felices porque el confinamiento en casa terminó para ellos, decenas de juarenses se dieron cita este domingo en el parque El Chamizal, en donde de nuevo volvió la actividad con los paseos familiares, los vendedores y hasta torneos de basquetbol; sin embargo, muchos de ellos ya ignoraron las medidas sanitarias contra el coronavirus, como usar el cubrebocas y mantener la sana distancia.

Antes de que la gente volviera al parque, éste fue limpiado, se cortó el césped, se plantaron más árboles y se desinfectaron todas las áreas; incluso, este domingo se desinfectó una vez más en las primeras horas del día, dieron a conocer en el Departamento de Comunicación Social de Servicios Públicos Municipales.

Hasta ahora El Chamizal es el único parque grande que fue reabierto a la comunidad, ya que el Parque Central “Hermanos Escobar” sigue cerrado, se permite el acceso sólo para caminar y correr a jóvenes y adultos, no a niños, mientras que en el Parque Borunda hay poca afluencia, únicamente algunos compradores en los negocios de comida que venden el producto para llevar.

“Ya estábamos cansados del encierro, por eso cuando supimos que abrieron El Chamizal, no la pensamos, nos dejamos venir y aquí estamos, disfrutando del fresco y la tranquilidad”, dijo Carmela, madre de familia que junto a sus hijos y otros parientes se disponían a deleitarse con una carne asada. “Estábamos fastidiados, y no se diga los niños, Camila ya nos preguntaba con más frecuencia, ¿cuándo se va a acabar el coronavirus para poder salir a la calle?”, dice la señora, al comentar de la actitud que tenía su hija de seis años de edad, quien al igual que el resto de la familia se quedaron en casa los últimos tres meses.

Cambia situación para vendedores

Residentes en la colonia 16 de Septiembre, en la zona poniente de la ciudad, los miembros de la familia Morales González y Morales Martínez comentan que como ellos, sus vecinos y otros habitantes en ese sector de Juárez, esperaban con ansia que se permitiera la visita a los parques para salir a pasear.

Como ellos, la familia de Calixto Trinidad Alcántara disfrutaba ayer domingo en El Chamizal, y llegaron desde temprano para instalarse en un buen lugar en donde los menores pudieran jugar con las pelotas y pasear en bicicleta, en tanto los adultos se dedicaban a preparar los alimentos.

“Ya estaba cansado de estar en la casa, no me dejaban salir ni a la banqueta, sólo al patio y a jugar con mis hermanos todo el día”, comenta el pequeño Trinidad, mientras disfrutaba de los paseos en la bicicleta acompañado de otros niños.

Aprovechando la apertura del parque, otros juarenses acudieron ayer a pasear, algunos todavía siguiendo la recomendación de usar el cubrebocas, pero la mayoría no usaban este artículo, y menos practicaban la sana distancia, pues decían, “somos familia y siempre estamos juntos”.

Incluso, ayer se llevó a cabo un torneo de basquetbol en las canchas adyacentes al Museo de Antropología e Historia, por lo que tanto los jugadores como los demás asistentes no lo utilizaban, además de que la mayor parte de ellos estaban muy cerca unos de otros.

Para los que cambió la situación con la apertura del parque fue para los vendedores y desde temprano llegaron los que ofrecían refrescos, aguas frescas, nieve de garrafa, galletas, dulces, papas, globos, pelotas y una gran cantidad de golosinas y artículos.

“Ya nos andaba con el dinero, fueron tres meses que no vendía nada y mi esposo tuvo que salir en las tardes a vender dulces en el barrio, por eso me alegro de que abrieran de nuevo El Chamizal, pues a esto me dedico y de esto vivimos”, comenta la señora Claudia Chávez, quien desde hace más de una década se dedica a vender golosinas y nieve.

Como ella, Clara Susana también estaba contenta porque de nuevo pudo salir a vender productos para ganar con qué mantener la casa.

“Ya se nos habían acabado los ahorros y la mercancía que nos quedó nos la comimos, la tomamos y otra se nos echó a perder, por eso me da gusto que ya pueda trabajar de nuevo”, comenta la mujer, quien se dedica a vender desde hace 10 años.

Tanto los visitantes como los vendedores estaban satisfechos de volver al parque, pues además está limpio y desinfectado, incluyendo los baños públicos, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Comunicación Social de Servicios Públicos Municipales.

Se dio a conocer que recientemente fueron plantados 5 mil árboles, 2 mil de ellos este domingo, limpiaron el parque y retiraron 41 toneladas de basura y maleza.

Luego de la reapertura, a diario acuden alrededor de 200 visitantes, pero se considera que la afluencia aumentará, ya que antes de la contingencia sanitaria visitaban El Chamizal cerca de 15 mil personas durante sábado y domingo.