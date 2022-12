Regresan a dueños de 'chuecos' en El Punto por falla en el sistema

Ciudad Juárez.- Propietarios de vehículos que acudieron a las instalaciones de El Punto para realizar el trámite de regulación, manifestaron que ya son dos días seguidos en los que los regresan debido a que no hay sistema.

En el lugar, los empleados del módulo les indican que regresen el lunes.

José Luis uno de los usuarios mencionó que hoy llegó a la 1:00 de la madrugada y se quedó a dormir en el lugar debido a que ayer había llegado a las 7:00 de la mañana y lo regresaron porque no había sistema, por lo que ya son dos días en los que no corre con suerte.

“Aquí me quedé y ayer desde las 7:00, no depende de ellos, es el sistema pero no dormí para intentar aprovechar el día, esperemos el lunes pero ya se acumularon muchos rezagados, a ver cómo le van a hacer porque se va a llenar más los del lunes”, mencionó.

“Ya son dos días viniendo y eso que tengo cita, sé que no depende de ellos pero el gobierno debería de ponerse las pilas, yo sé que el gobierno actual tiene muchas trabas no solo para eso sino para muchas cosas”, añadió Angélica Sierra, otra de las usuarias.

“Nomás nos dijeron que era hora de irnos porque no hay sistema, esta es la segunda vez que vengo y llegué desde las 4:00 de la mañana, también había venido ayer, es difícil porque son muchos carros y estoy consciente de que hay mucho trabajo y si se fue el sistema pues que mala onda”, dijo Miguel Vargas.

Gerardo Valenzuela, encargado del módulo de El Punto, dijo que en estos dos días han tenido que regresar un promedio de 400 vehículos.

Indicó que se cayó la plataforma desde la Ciudad de México y recibieron la indicación de hablar con la gente para darles el criterio de que los acomodaran a partir del lunes y durante la semana para darles el servicio.