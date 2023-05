Regresan a clases con barda a punto de caer

Ciudad Juárez.- A solicitud de los padres de familia y ante el riesgo que implica, los alumnos de la escuela primaria Aurelia Calderón, ubicada en la colonia Salvárcar, regresaron a clases presenciales pese a que no se ha levantado la barda que fue derribada por los vientos en marzo pasado y a que el resto de esa estructura corre el riesgo de colapsar.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación en la Zona Norte, aseguró que dicha institución fue incluida en el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2023, que es de 200 millones de pesos para todas las escuelas que fueron afectadas, por lo que se empezará con la reparación.

En un recorrido por la escuela, ubicada en las calles Armando B. Chávez e Ignacio Zaragoza, se puede observar que el espacio de la barda que cayó fue cubierto con malla ciclónica, pero el resto de la estructura que permanece en pie está en malas condiciones e incluso podría colapsar si se registra otro fenómeno meteorológico.

Pese a eso, los alumnos regresaron a clases en abril luego de un mes en el que sólo acudían a entregar trabajos.

“El director no quería, pero lo que pasa es que yo en lo personal no le puedo ayudar a mi nietita, entonces ella se me atrasó en las matemáticas, ella sola no las podía hacer y aquí el maestro les explica, les enseña y yo no sé todo eso, lo poquito que sé sí se lo digo pero no es lo mismo, nunca jamás es lo mismo, por eso exigimos que queríamos que regresaran los niños y nos íbamos a hacer responsables todos de vigilar”, dijo María Concepción, madre de familia que está a cargo de su nieta.

Sin embargo, algunos docentes manifestaron su preocupación de que la obra se detuviera debido a que se politizara el tema, luego de que intervino la diputada de Morena Andrea Chávez.

“Sin ningún problema se va a rehacer la barda, lo que pasa es que en un momento determinado alguna diputada tenía la intención de generar recursos para levantar la barda, pero al fin no se dio ese tema”, comentó Fuentes Estrada.

Dijo que acudió a la ciudad de Chihuahua con el director de Planeación de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), Sergio Romero, quien aseguró que dicha institución está incluida dentro del paquete para ser intervenida por parte del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife).

El recurso para las 44 escuelas afectadas por los vientos de marzo es de 200 millones de pesos, sin embargo, a esto se suma el apoyo por parte de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), que podría ser del 30 por ciento de lo que aporte el Gobierno.

“Nosotros no nos queremos ir ni siquiera al 30, con que nos den el 15, que serían otros 30 millones de pesos”, enfatizó.