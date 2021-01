Regresan a clases… con menos estudiantes

Agencia Reforma / Una estudiante prende la televisión para ver el programa de educación

Ciudad Juárez— Con “muchos” menores no localizados, hoy vuelven a clases a distancia más de 280 mil alumnos de nivel básico en Ciudad Juárez tras poco más de dos semanas de vacaciones.

Luego de concluir el Consejo Técnico Escolar (CTE) que se desarrolló el jueves 7 y viernes 8 de enero pasados, maestros de primaria y secundaria manifestaron a El Diario las complicaciones que han enfrentado para localizar a un porcentaje de sus estudiantes durante la jornada de “Aprende en Casa”.

“Casi todos los maestros coinciden en que los alumnos con bajo promedio son aquellos con los que no se ha tenido comunicación, y no sabemos si es porque a los padres no les interesa, si están bloqueados o si definitivamente no pueden”, dijo una asesora técnica pedagógica de la Zona Norte.

En los dos días que duró el CTE participaron arriba de 14 mil docentes de preescolar, primaria y secundaria, y uno de los temas a tratar durante la reunión fue identificar a los alumnos con bajo promedio.

“El caso es que los maestros han llegado a hacer comentarios de que los niños que no eran destacados en el aula, lo están haciendo a distancia, mientras que a otros los papás no los están apoyando o están trabajando”, refirió la asesora.

En algunos centros de trabajo los maestros reconocen que ya agotaron todas las posibilidades, dijo. “Hay padres de familia que bloquearon a los docentes, padres de familia que le dijeron a los maestros, que no iban a trabajar, que no estaban en condiciones de responder a la educación a distancia y que le hicieran como quisieran, si querían reprobar al niño que lo reprobaran”.

Una maestra que participó en el Consejo Técnico Escolar de la primaria Felipe Ángeles, comentó que, aunque no hay reprobados, “sí hay alumnos sin información suficiente, y esperaremos hasta que nuestras autoridades nos indiquen qué se hará con esos alumnos no localizados”.

“Sin embargo todos estamos en el acuerdo de que los padres son parte fundamental para realizar este trabajo. Por lo cual seguiremos invitándolos a que nos apoyen a través de un comunicado para hacerles saber nuestros objetivos”, agregó.

Dijo que en su escuela, al menos el 15 por ciento de estudiantes no ha participado en las actividades de la clase, que en su caso se realizan por contacto con los padres a través de WhatsApp.

A estos estudiantes se les está asignando una “Calificación Pendiente” o “CP”, y hasta ahora no se ha definido qué se hará con ellos, según los docentes entrevistados, que prefirieron reservar sus identidades.

La asesora técnica pedagógica mencionó que hay maestros que tienen problemas con dos alumnos y otros con 10. “La situación es variada y multifactorial, muchas las causas por las que un padre de familia no responde o por las que un niño no trabaja. De acuerdo con la Secretaría de Educación y Deporte, la reanudación de las clases bajo la modalidad a distancia abarcará a más de 734 mil estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria en el estado, además de 32 mil profesoras y profesores, quienes continuarán el plan de trabajo del ciclo lectivo 2020-2021.