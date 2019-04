Regresa EU por Juárez a solicitantes de asilo

Ciudad Juárez— La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) inició con la aplicación del Protocolo de Protección a Migrantes en Juárez, confirmó el alcalde Armando Cabada Alvídrez.

Indicó que desde el 1 de abril alrededor de 50 extranjeros han sido devueltos a esta ciudad, para esperar aquí la conclusión de su juicio migratorio.

“Desde hace dos días han empezado a regresar primero a 15, luego 20, pero oficiales de la CBP nos adelantaron que el plan es llegar a las 100 personas o más devueltas diariamente a Juárez”, afirmó el presidente municipal.





Urge Cabada a AMLO a atender crisis

Dijo que es cuestión de días para que se den estos números, “por lo que volvemos a exigir una respuesta del Gobierno federal”.

Cabada aseguró que el Municipio ha gastado alrededor de 4 millones de pesos para atender la crisis migratoria con paquetes en especie y personal, “yo pregunto, cuánto han puesto los otros órdenes de Gobierno”.

Ante la falta de apoyo de la Federación, el alcalde dijo que se planteará junto con el Gobierno del Estado “conseguir recursos de donde podamos, para ofrecerles a los migrantes la opción de repatriarlos, pero es algo que todavía se tiene que platicar”.

El protocolo indica que ciertos extranjeros que intenten ingresar a EU sin documentos –incluidos los solicitantes de asilo– ya no serán liberados en ese país, donde con frecuencia no presentaban una solicitud de asilo o desaparecían antes de que un juez inmigratorio pudiera pronunciarse sobre el mérito de sus pretensiones.

Ahora se da a estos extranjeros un “aviso de comparecencia” ante un corte migratoria y son enviados de regreso a México, hasta la fecha de su audiencia.

Cabada insistió ayer en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tome su parte de la responsabilidad en el tema de los migrantes.

“Respetamos los derechos humanos de los migrantes, pero me parece que el Gobierno federal no contempló el tamaño del problema que tenemos en la frontera; la atención a los migrantes no puede ser una condición solamente del Gobierno municipal”.

Dijo que, en caso de que la Federación no responda con acciones de apoyo a la contingencia, se dispondrá de gimnasios para habilitarlos como albergues, pero no hay recursos para operarlos.

