Regresa a dirigir el IMIP Roberto Mora

Ciudad Juárez— El arquitecto Roberto Mora Palacios, quien renunció a la dirección del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) en el período del exalcalde provisional Carlos Ponce Torres, fue reinstalado el viernes como encargado del despacho. Se espera que en unos días sea ratificado en el puesto por el Consejo Deliberativo del organismo.

El funcionario dijo que aceptó regresar porque se acordó socializar los proyectos del instituto a fin de darles la importancia que tienen.

“Un problema que hemos estado teniendo en Juárez es que la mayoría de las veces no tenemos idea de lo que es un proyecto o cómo son y los empezamos a criticar; tristemente Juárez se ha politizado de tal manera que si lo haces, porque lo estás haciendo; si no lo haces, porque no lo estás haciendo, y si lo estás pensando, cómo es posible que se te ocurra una idea de esa tamaño”, comentó.

Aseguró que en el caso de los proyectos de la segunda ruta troncal del transporte semimasivo BRT-2 y de la ciclovía, el IMIP los elaboró, pero el Estado los cambió.

“Uno de los problemas que tuvimos en esto es que el IMIP hizo los proyectos, se entregaron a Gobierno del Estado y este hizo modificaciones en algunas cosas”, anotó.

Dijo que por ejemplo en el BRT-2 los retrasos en la obra se deben a que hubo muchas indefiniciones; uno de los cambios que se hicieron es que los paraderos no son como originalmente se proyectaron.

Del caso de la ciclovía, a la cual la Dirección General de Desarrollo Urbano del Municipio le hizo algunas observaciones, Mora prefirió no hablar.

“Con el presidente Cabada no tengo ningún problema, seguimos siendo amigos, para qué hablar del pasado, le damos vuelta a la página, mejor nos ponemos las pilas con este nuevo compromiso”, enfatizó.

Agregó que ahora lo primero que se tiene que hacer es dar a conocer los proyectos grandes a la ciudadanía para que los empiece a entender y no los ataque.

Explicó que la descentralizada empezará a trabajar en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible del 2026, ya que cada cinco años se debe renovar.

“Va a ser mucho más abierta la participación, creo que eso es bueno para Juárez, es una política muy acertada que va a impulsar el licenciado Cruz Pérez Cuéllar y por eso estoy de regreso”, enfatizó.

En marzo pasado, tras finalizar su período de tres años, y con posibilidad de reelegirse, el director general del IMIP, Roberto Mora Palacios, renunció a su cargo, por lo que el alcalde en funciones Carlos Ponce Torres designó a un encargado.

De manera extraoficial trascendió que Mora salió de la descentralizada municipal por legitimar las obras de Gobierno del Estado en la ciudad, como la ciclovía, las obras de la BRT y los puentes en el corredor Villarreal-De las Torres, que han ocasionado desorden vial.

En ese entonces el alcalde en funciones nombró como encargado del despacho a Armando Herrerías Velasco, quien se desempeñaba como director del Control de Planeación de la Dirección General de Desarrollo Urbano.

