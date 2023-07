Registra Ecología a 6 mil mascotas con dueño

Ciudad Juárez.- Un total de 6 mil mascotas registró la Dirección de Ecología en lo que va de este año con la finalidad de contabilizar los perros que tienen dueños, dijo César René Díaz, titular de la Dirección de Ecología.

Los datos fueron obtenidos mediante las campañas de vacunación que se han realizado en las colonias Riberas del Bravo, Parajes de San Isidro, San Francisco, Anapra y Altavista, dijo el funcionario.

PUBLICIDAD

Agregó que para el próximo año realizará un censo de perros para tratar de implementar acciones para contrarrestar los canes callejeros mediante las vacunaciones y esterilizaciones.

“Hemos tardado en ese sentido de saber cuántos perros con dueño hay, quiero ver la forma de acercar las veterinarias privadas para poder ver, porque me imagino que también tienen un registro de sus clientes, quizás muchos no van a querer dar información, pero por lo menos se han aprovechado en las campañas de vacunación en la que ya llevamos cientos registrados”, explicó Díaz.

Además de llevar un registro de mascotas con propietario, también se busca conocer el historial de vacunas que se aplicaron a las mascotas, ya que algunos dueños no cumplen con todas las inmunizaciones.

Explicó que han encontrado casos en las campañas de vacunación y esterilización en los que las personas mencionan que hacen cruces de perros para su venta, pero han aceptado realizar el procedimiento.

Parte del problema de perros callejeros se debe a la reproducción para venta y a la falta de esterilización de mascotas por parte de su dueño, dijo el funcionario.

“Para la mayoría de la gente es muy fácil tener un cachorrito, va creciendo y se llena de garrapatas o empieza a estar sucio y ya no lo quieren limpiar, ya nada más lo echan a la calle”, mencionó el titular de la dependencia.

Dijo que de marzo a la fecha se han esterilizado aproximadamente a 2 mil 200 canes. “Lo que pasa es que no hay perro callejero como tal, realmente, lo aventó un propietario; entonces, aquí la cuestión es a qué edad lo soltaron, y si podrán sobrevivir solos”, añadió el director de Ecología.

El funcionario también comentó que es de gran ayuda el trabajo que hacen los rescatistas para esterilizar los animales que resguardan, ya que la labor que hacen es con sus recursos propios.

“Esperemos hacerlo en otros sectores y en otra jornada, para no ir a los mismos lugares, porque es gente que están repitiendo lo mismo de tener un animal y luego otro, y estamos proyectando ir a otros lugares para hacer más esterilizaciones”, dijo el titular de la dependencia.

Por su parte, Jorginhio Guerra, rescatista independiente de Brigada Animalista de Ciudad Juárez, mencionó que hacen esfuerzos para estilizar las mascotas, pero no causan un impacto.

“El impacto no es cuantitativo, puede ser cualitativo, ya que lo hacemos de manera proactiva en redes sociales, en medio de comunicación, la intención es educar a la gente, no se trata de que nosotros esterilicemos a los perros, de lo que se trata es de que la gente se culturice en ese sentido; obviamente que si podemos, vamos a esterilizar a todos los que podamos, pero eso no sirve si la gente sigue teniendo perros de manera irresponsable”, expuso Guerra.

Agregó que parte del problema de los perros en situación de calle es por la reproducción por lucro y la tenencia irresponsable.

Explicó que el impacto positivo será hasta que el Estado regule la tenencia de los perros, como pasa en otros países como Estados Unidos y Europa.