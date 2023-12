Regalos para sus hijos, deseo de Nochebuena

Ciudad Juárez.- Ver a sus tres hijos con un regalo que siempre soñaron y disfrutando de una rica cena, es el deseo de Rosalba Arias, de 41 años de edad, una madre soltera que día a día sale a buscar comida para sobrevivir.

Desde hace tres años, Arias se mudó al fraccionamiento Senderos del Sol, lugar en el que logró acondicionar una tapia de tres cuartos para que sus hijos tuvieran un “techo seguro”, dijo. Pero debido a la infraestructura dañada tiene que cubrir su ventana con una cortina que no es suficiente para mitigar el frío.

Menciona que al principio, el dueño del terreno no les cobraba ni un peso, pero hace unos meses le pidió pagar mil 300 al mes, situación que en ocasiones no la deja dormir tranquila.

Aunque una o dos veces a la semana se va a limpiar casas al Centro de la ciudad, lava cobijas que le llevan algunas maestras de sus hijos y prepara alimentos que a veces le encargan sus vecinas, no es suficiente para hacer, por lo menos, dos comidas al día.

“Yo duré trabajando 20 años en una maquila, pero cuando tuve al menor me dio preeclampsia y me tuve que salir porque ya se había complicado mi embarazo. Cuando quise volver a meterme a otra empresa ya no me agarraron porque me diagnosticaron con presión alta”, dijo con tristeza.

En esta Navidad, en la que la mayoría de las familias abren regalos y disfrutan de ricos alimentos, Arias dijo entre lágrimas que desea, más allá de su estabilidad económica, que sus tres hijos puedan comer otra cosa que no sea frijoles o huevo.

“Mi hijo el menor me dijo que él deseaba aunque sea tener un balón o un patín, mi hija de 10 años no me ha dicho nada y el mayor está deseoso de recibir un cambio de ropa”, dijo la madre.

Pero mencionó que no los ilusiona porque, aunque trabaje el doble, costear la renta, la comida, los regalos, los servicios de luz y agua, vuelve complicada la situación.

“El que me renta me dijo que a partir del siguiente año me la va a subir a mil 500. Mi hermana y mi mamá me ayudan, pero sé que no siempre tendrá que ser así, por eso trato de ofrecerme con las vecinas o a veces me salgo a vender segundas”, dijo.

Durante la visita de El Diario, uno de sus hijos se encontraba enfermo de gripe, pero Arias explicó que como no tiene cómo costear un doctor, lo ha mantenido bajo las cobijas, pues no tiene calentón.

“A veces tengo que prender la estufa con agua hirviendo para que se caliente aunque sea la cocina, pero como no tengo ventana, entra mucho frío”, dijo Arias señalando la cortina que colocó en la abertura.

Para quien guste apoyarla con despensa, cobijas, calentón, ropa para sus hijos de 10, 8 y 6 años de edad, incluso trabajo, se pueden comunicar al teléfono (656) 745-0525. (Nayareli Rivera / El Diario)