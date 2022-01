Regalan policías municipales juguetes a más de 2 mil niños

El Diario de Juárez | Regalos recolectados por los agentes de la corporación municipal El Diario de Juárez | Elementos de la SSPM llevan cajas co juguetes y cobijas a los niños de colonia vulnerables El Diario de Juárez | Elementos de la SSPM llevan cajas co juguetes y cobijas a los niños de colonia vulnerables El Diario de Juárez | Elementos de la SSPM llevan cajas co juguetes y cobijas a los niños de colonia vulnerables

Ciudad Juárez— Divididos en tres grupos, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal llevaron regalos por el Día de Reyes a niños de colonias marginadas, informó Adrián Sánchez vocero de la corporación. Se reunieron desde temprano en la estación Sur para coordinar la entrega de juguetes que recolectaron a través de cada uno de los oficiales y personal administrativo de la SSPM, logrando juntar una gran cantidad de juguetes y cobijas para ser llevados a una zona del suroriente, la parte poniente y el sur de Juárez, de acuerdo con Sánchez Contreras. Es una tradición que ya lleva varios años por parte de los agentes de la Policía Municipal y en esta ocasión se juntaron decenas de policías y paquetes para hacer felices a más de 2 mil niños, explicó el portavoz. El secretario César Omar Muñoz Morales agradeció a los agentes por su colaboración y su dedicación al seguir realizando tan noble labor.