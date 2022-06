Refuerzan vigilancia en Juárez tras masacre

Ciudad Juárez.— Luego de los hechos violentos ocurridos recientemente en Juárez y Cuauhtémoc, la gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció el despliegue de un operativo especial en dichos municipios, poniendo los recursos y fuerza del Estado para coadyuvar con las estrategias federales y combatir la inseguridad.

Durante la tarde de ayer, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) inició acciones con el objetivo de brindar tranquilidad a la población, lo que incluyó apoyo aéreo en ambos municipios con los helicópteros Bell 429 en Cuauhtémoc y Bell 407 en Ciudad Juárez para realizar patrullajes permanentes.

Además, se desplegó un mayor número de elementos de la Policía del Estado y de la Subsecretaría de Estado Mayor para llevar a cabo recorridos de vigilancia y prevención en las zonas conflictivas de los municipios donde se realiza la intervención.

“Los proyectos de seguridad están en marcha, las operaciones de inteligencia y combate a las organizaciones delictivas siguen avanzando. Ante los hechos hemos desplegado un operativo especial, con refuerzos en elementos de la Policía estatal, así como un patrullaje aéreo de manera permanente”, dijo Campos Galván.

La gobernadora indicó que el personal desplegado en Ciudad Juárez y Cuauhtémoc estará presente además en áreas comerciales, restaurantes, bares y centros nocturnos para brindar una mayor tranquilidad a la población que concurre en dichos lugares.

“Los hechos ocurridos en Ciudad Juárez y Cuauhtémoc son absolutamente inaceptables, y no vamos a permitir que éstos sigan ocurriendo. Este Gobierno ha asumido la responsabilidad irrenunciable de atender este tema de seguridad (…) No hemos escatimado, ni escatimaremos recursos desde nuestra trinchera para atender estos problemas de violencia”, agregó.

El Gobierno del Estado informó que el operativo es adicional a los patrullajes en células de coordinación con personal de Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigación y las policías municipales.

“Es de esperarse que los cambios de los últimos meses sigan generando reacciones adversas, pero bajo ninguna circunstancia permitiremos que los generadores de violencia sigan con estas acciones”, agregó la gobernadora.

Encabeza reunión de seguridad

Antes de dar a conocer la estrategia de seguridad, la gobernadora María Eugenia Campos Galván encabezó por la mañana una reunión de seguridad en la que participaron los titulares de las corporaciones policiacas de los tres niveles de Gobierno y el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

La mandataria canceló su agenda en la ciudad de Chihuahua para realizar la mesa de trabajo en esta ciudad.

La reunión a puerta cerrada fue en el edificio de Pueblito Mexicano, a donde llegaron el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte; el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales; el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez; el comandante de la Guarnición Militar, general brigadier Gaudencio Ramos Jiménez; mandos de la Guardia Nacional; el delgado estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), Ramón Badillo Aguilar; el delegado de los programas de bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, y el secretario general del Gobierno, César Jáuregui Moreno.

“Entendemos la complejidad del problema y sabemos lo difícil que es, pero no hay otra más que la autoridad dé la cara y que estemos al frente de la situación y viendo qué es lo que hay que hacer para que estos hechos no se vuelvan a repetir”, dijo Jáuregui Moreno al ser entrevistado previo a la reunión.

El funcionario fue cuestionado sobre si la situación está fuera de control por parte de las autoridades. “Yo creo que estamos frente a una situación complicada, difícil, yo no hablaría de que está fuera de control pero sí una situación entre los propios grupos criminales en donde se está afectando considerablemente a la ciudadanía y repito, aunque el hecho no fue directamente hacia ciudadanos que no tuvieran nada que ver con el entramado del crimen organizado, el hecho de que se presentara en estos lugares hace que la ciudadanía se alerte y con debida justificación”, expresó.

A su vez, el fiscal Fierro Duarte dijo que buscarán “reducir o eliminar al máximo posible” los homicidios en esta frontera. “Cada muerte nos pesa, cada muerte nos duele y tenemos que velar por la seguridad y la paz y la tranquilidad de los juarenses”, mencionó.

Estrategia en Juárez y Cuauhtémoc

• Patrullaje aéreo permanente con los helicópteros Bell 429 en Cuauhtémoc y Bell 407 en Ciudad Juárez

• Despliegue de más elementos de la Policía del Estado y de la Subsecretaría de Estado Mayor

• Recorridos de vigilancia y prevención en las zonas conflictivas