Refuerzan seguridad en tiendas de conveniencia

La cadena comercial Oxxo, tuvo que implementar el servicio de guardia de seguridad en la puerta de seis de sus sucursales, para evitar el robo hormiga del que son víctimas, presuntamente por parte de personas migrantes, dijo Rogelio Ramos Guevara, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) a nivel local.

“Yo creo que sí hay una afectación (al comercio) en cuanto al pendiente, al miedo, a la zozobra, yo platicaba con el titular de los Oxxos y me dice que tiene más de seis tiendas cerradas, así nada más abriendo a que enseñes tu ticket y salgas con la mercancía porque dice que hay mucho robo hormiga, entran los migrantes, se embolsan algo y se salen y es dificilísimo estarlos monitoreando”, mencionó.

PUBLICIDAD

Dijo que algunas de estas sucursales son la de la Arizona, una de la Valle del Sol y otra de la Zona Centro.

“Dice: yo no podría cuantificar las pérdidas, pero pues sí es una molestia y un pendiente latente que está ahí, no nada más para el comercio sino para la sociedad en general”, comentó.

La problemática generada por la crisis migrante, fue tema en la asamblea de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del país, realizada la semana pasada, en la que participaron los presidentes de Canaco de Juárez, Matamoros, Reynosa, Laredo, Piedras Negras, Tijuana y Mexicali.

Dijo que en la reunión acordaron acudir con la nueva secretaria de Gobernación, la canciller y llevar a la misma Presidencia de la República el problema para buscar una política pública del manejo del tránsito de los migrantes.

Señaló que sólo se extiende un permiso para trabajar a algunos migrantes, pero no hay un control ni una estadística de cuántos llegan, cuántos regresan, cuántos cruzan y cuántos se quedan en la economía formal.

“No nos ayuda mucho el Gobierno federal que tenemos ahorita, a lo mejor hasta lo promueven, no podría asegurarlo pero no le interesa arreglarlo, ellos dicen ‘no pues es que es gente que necesita y déjenlos que crucen’, entonces, ¿qué se va a lograr o qué avance vamos a tener? No sabemos, a lo mejor cuando ya vengan los candidatos y que se les haga un planteamiento, a lo mejor ellos con el afán de ganar adeptos sí generan un mecanismo de política pública”, comentó.

mgonzalez@redaccion.diario.com.mx