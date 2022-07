Refuerzan seguridad en escuelas

Ciudad Juárez— En el transcurso de la pandemia de Covid-19, en el estado fueron más de mil 400 escuelas de nivel básico las que registraron daños en las instalaciones o pérdidas de mobiliario a causa de actos de robo y vandalismo, por lo que con el objetivo de combatir la delincuencia durante el próximo período vacacional e incluso en el regreso a los salones de clases, se crearon brigadas de seguridad escolar.

“En este momento, donde la violencia es el tema de todos los días, no solamente en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino en el país entero, en el mundo, y en México las cosas no van bien, entonces, creo que el tema de seguridad a todos nosotros nos preocupa”, dijo el titular de la Secretaría de Educación y Deporte, Javier González Mocken, al realizar una firma de convenio con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Además, con la intención de reforzar la seguridad de las escuelas, el secretario de la SSPE, Gilberto Loya, anunció la vigilancia de las instalaciones educativas con mayor índice de delincuencia por medio de cámaras conectadas a la plataforma Centinela, lo cual fungirá como apoyo al trabajo realizado por las brigadas de seguridad escolar.

Al acuerdo también asistieron personal educativo, padres de familia y estudiantes de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, las secundarias estatales 3067, 8360, 3012, 3003 y 8368, quienes conformarán las brigadas de vigilancia y serán capacitados para coordinarse en caso de tener que interponer una denuncia por daños a las instalaciones educativas.

“Vamos a reforzar la vigilancia de las escuelas para que no sean saqueadas por la gente que no tiene escrúpulos, que no tiene conciencia del daño que causa al pueblo lastimando nuestras instituciones educativas. Eso no va a ser un discurso, es una operación del Estado”, dijo González Mocken, quien señaló que el proyecto se expandirá al resto del estado.

Durante el evento, la estudiante de primer grado de secundaria Michelle Bueno Delgado solicitó a las autoridades educativas y de seguridad brindar mayor apoyo no sólo para evitar los daños en la escuela, sino también para combatir las peleas de alumnos en sus inmediaciones, así como ayudar en el tránsito vial en sus principales calles.

“Nos apoya bastante porque habrá más rondines en las escuelas, pero más que la cuestión de seguridad de los planteles, viene a apoyar mucho la parte de la prevención con nuestros alumnos, ahorita somos un área focalizada y estamos teniendo muchas incidencias con lo que es tabaquismo, drogadicción, alcoholismo y venta de drogas alrededor”, dijo el director de la secundaria estatal 3042, Gregorio Monje.

Por ello, a partir del convenio también se vigilará la seguridad de los alumnos, a fin de mantener una sana convivencia en los planteles educativos y beneficiar el aprovechamiento académico, por lo que además se sumará a las asignaturas el tema de la cultura de la legalidad.

