Refuerzan operativo de contención en el bordo

Al menos 13 unidades del Instituto Nacional de Migración (INM), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) reforzaron ayer el operativo de contención frente a la puerta del muro fronterizo ubicada en el marcador internacional número 36.

Debido al aumento registrado durante los últimos días en el arribo de personas migrantes, muchas de ellas a bordo de trenes de carga, después de haber permanecido días en el campamento en la capital del estado o después de viajar desde otras entidades del país, el operativo que comenzó en el bordo del río Bravo el pasado 1 de abril y luego se dispersó en el estado, ayer se reforzó nuevamente en la frontera con El Paso.

Durante la mañana, grupos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes subían al bordo fronterizo para luego correr hasta el cauce internacional, huyendo de las autoridades mexicanas que buscaban inhibir el cruce de migrantes hacia Estados Unidos.

Aunque el patrullaje y la presencia de agentes caminando se lleva a cabo a lo largo del bordo fronterizo, ayer se concentró principalmente entre los marcadores internacionales 35 y 38, de la altura de la calle Arizona al bulevar Antonio J. Bermúdez.

Aproximadamente a las 11:30 de la mañana, un grupo de al menos 37 personas, entre adultos y menores de edad arribó hasta el bordo fronterizo, en donde se encontraron con una unidad del INM, cuyo agente les pedía regresar del otro lado del bulevar Juan Pablo II.

“Jefe, déjenos avanzar, no nos vamos a quedar aquí en su tierra”, “nosotros nos vamos de su tierra”, le pedían dos de los migrantes al agente federal al pedirle que los dejara abandonar el país y continuar su camino unos metros para llegar a Estados Unidos.

“Me han regresado cinco veces, me han hecho firmar un permiso y no nos entregan el papel tampoco del permiso, quién sabe qué estará uno firmando. Por eso ya optamos por entregarnos así, ¿me entiende? Merecemos más bien que nos den el paso, nosotros no venimos a invadir México”, explicó Andrés Tirado, de 28 años, al agente del INM quien les pedía que se retiraran de la frontera.

Después de mostrar los dedos de sus manos y sus pies con llagas, el venezolano narró que vivió cuatro años en Perú, hasta que el 5 de enero pasado decidió emprender su viaje hasta Estados Unidos.

Narró que en la Ciudad de México les dijeron que la frontera más segura para cruzar era Ciudad Juárez, a donde logró llegar ayer, después de haber sido devuelto cinco veces hasta el sur de México.

“La necesidad está demasiado, Migración nos persigue, nos acosa, nos regresan a Tapachula y allá secuestran… anoche pararon el tren en donde veníamos, pero no nos bajamos”, narraba el sudamericano mientras el grupo con el que viajaba volvió a cruzar el bulevar para llegar hasta el bordo fronterizo y comenzar a correr hasta el río.

De lado estadounidense, todos los días los agentes de la Guardia Nacional de Texas retiran a las personas del río, destruyendo sus casas de campaña improvisadas y echándoles gas lacrimógeno, como ocurrió la mañana de ayer, antes de que el grupo se sumara a más de un centenar de personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, durante las últimas dos semanas sus agentes han encontrado todos los días a un promedio de 940 personas, en la frontera con México.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx