‘Refritea’ plan de inversiones

Ciudad Juárez— El plan de inversión que vendrá a presentar el gobernador Javier Corral el próximo 22 de agosto a Juárez, por más de 6 mil millones de pesos de la reestructura de la deuda, contiene obras para las que se anunciaron recursos desde 2017 y 2018.

El Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) es uno de los proyectos que aparecen en la lista presentada el pasado jueves y para el cual se habían anunciado inversiones similares desde 2018.

“Se construirá y equipará el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías por 240 millones de pesos y se construye el Centro de Inteligencia Artificial, que permitirá el desarrollo de productos inteligentes para sectores clave de la industria, al integrar tecnologías de análisis de datos y robótica, entre otros, por un monto de 50 millones de pesos”, difundió el Gobierno estatal el pasado jueves.

El mismo monto había sido anunciado desde el 1 de noviembre pasado, cuando el Gobierno informó en un comunicado que “a través de la conjunción de esfuerzos y con una inversión de 240 millones de pesos (mdp), el Gobierno del Estado arrancó la construcción del Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) en Ciudad Juárez”.

Ambas obras fueron también presentadas por Corral en sus dos primeros informes de Gobierno, ya con avances en sus edificaciones.

El jueves pasado en la ciudad de Chihuahua, el mandatario presentó el Plan de Inversión 2019-2021, con el que, asegura, se van a obtener recursos por más de 18 mil millones de pesos destinados a infraestructura en el estado.

De esa cifra, dijo, 6 mil 215.6 millones de pesos serán invertidos en la región Juárez, que incluye los municipios de Praxedis G. Guerrero, Guadalupe y Ahumada.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, Manuel Sotelo, dijo que la presentación de las obras tiene un reciclado de proyectos presentados desde el inicio de la administración corralista.

Por ejemplo, señaló, para el CIITA se destinaron y aprobaron desde el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua 90 millones de pesos del Fideicomiso de Puentes Internacionales desde el 2017.

Calculó que para esa obra el Gobierno del Estado requiere al menos 300 millones de pesos para terminarla.

El lunes pasado en Juárez, al inaugurar la construcción de una gaza periférica en el bulevar Juan Pablo II, Corral reconoció que no se han ejecutado todos los proyectos de infraestructura planteados desde 2017 “por el deterioro de las finanzas estatales que recibimos al principio de la administración”.

“Incluso una de las cosas que se dicen de nuestro Gobierno es que no hemos hecho obra para Juárez en estos tres años, efectivamente no hemos podido hacer todas las obras que hubiéramos querido hacer desde el principio, pero que hemos invertido en Juárez no cabe ninguna duda”, sostuvo.

De acuerdo con el plan de inversión presentado por el gobernador, al menos el 9 por ciento de ese monto total de más de 6 mil millones de pesos provienen de recursos del fideicomiso de los puentes que desde el año 2015 tiene disponible un crédito por más de mil millones de pesos destinados a obras de infraestructura para la frontera.

El paquete que presumirá aquí el gobernador con recursos de la reestructura de la deuda contiene obras de regeneración del Centro Histórico de la ciudad con una inversión estatal de 150 millones de pesos “y 120 millones federales y municipales”.

“En cuidado de medio ambiente, se iniciará la construcción de un proyecto integral en el parque El Chamizal, primero con un puente vehicular y un paso de fauna con inversión de 130 millones de pesos”, se indica en un boletín de prensa.

El documento añade que además serán rehabilitados y equipados el Parque Central Oriente y Poniente para el disfrute de la población, con 100 millones de pesos.

Aunque no se estableció una cantidad de inversión, el Presupuesto de Egresos 2019 aprobado por el Congreso local a finales del año pasado establecía en el renglón de obras de relevantes una participación estatal para esa infraestructura.

Asimismo, dice que “ya se realizan más obras para mejorar la Ruta Troncal 1 del Sistema BRT en donde se invertirán 310 millones de pesos”, y otros mil 6 millones de pesos para la construcción de la primera etapa de la Ruta Troncal 2 en conjunto con la Federación y de la mano, se invertirán más recursos en pavimentación de las rutas del transporte público por 280 millones de pesos”.

“El Plan Estatal de Inversión 2019-2021 contempla para Ciudad Juárez, la mayor inversión histórica en Obras con Valor para darle a la frontera lo que en justicia merece, con una bolsa de 6 mil 25 millones de pesos para 452 proyectos”, establece.

Indica que se construirán siete pasos a desnivel y una gaza vial como parte de una gran vialidad de flujo continuo en la que no existirá ni un solo alto para atravesar la ciudad, con inversión de 517 millones de pesos”.

El gobernador destacará en ese plan de inversión obras del Fideicomiso que ya iniciaron como la edificación de un puente vehicular superior en el bulevar Juan Pablo II, a la altura de la calle Arizona, en el que se invierten 40 millones de pesos y se realizarán 10 obras para el mejoramiento del drenaje pluvial y diques de contención con un monto de 692 millones de pesos.

