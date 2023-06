Refrigeración no da abasto en IMSS 66

Personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 66 denunció que pese al calor registrado desde las últimas semanas, la refrigeración del hospital fue prendida hasta el inicio de ésta.

‘María’, enfermera del nosocomio que optó por reservar su identidad, dijo que el calor durante la semana pasada era casi insoportable, ya que con la aglomeración de personas la temperatura incrementa aún más.

No obstante que la refrigeración comenzó a funcionar, dijo que éste no daba abasto, ya que especialmente después de las 3:00 de la tarde, parece que este está apagado, lo que causa malestar tanto al personal como a los derechohabientes.

Aproximadamente a las 10:00 de la mañana de ayer, la temperatura al exterior rondaba en los 32° centígrados, hora a la que Juan Méndez se encontraba sentado en la sala de espera, ya que tenía cita para ser atendido en el departamento de Nefrología.

“Antier vine a la consulta con el doctor, pero me equivoqué de día y tuve que regresar hoy, pero ahora sí me acompañó mi hija y lo bueno que ya nos vamos, porque me cancelaron la cita, parece que no, pero está bien caliente en la sala de espera, como sofocado, y no se aguanta”, dijo el hombre de la tercera edad.

Relativo a esto, el médico general Jaciel dijo que el sistema de enfriamiento no había funcionado hasta la presente semana; sin embargo, en las mañanas se alcanza a sentir apenas y en las tardes parece que está apagado.

“Hay unas zonas donde sí está fresco, pero en la mayoría del hospital está alta la temperatura, en las mañanas se siente más o menos, pero ya después de las 2:00 de la tarde está muy fuerte el calor y creo que es peligroso para los pacientes y doctores; por ejemplo, en el área de Epidemiología hay un mayor riesgo de infección, porque el aire tiene que circular, es protocolo de seguridad”, dijo el médico.

Por su parte, el directivo del Hospital 66 del IMSS afirmó que desde que comenzó la temporada de altas temperaturas se inició con el mantenimiento de las unidades de refrigeración para su óptimo funcionamiento, pero el sistema de circulación es complejo y por ende, tardado.

Esto es debido a que influyen factores tales como el flujo frío que se inyecta, y la circulación y posterior filtración del aire de las salas.

