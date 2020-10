Reducen iglesias aforo al 15%

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— La ceremonia de la misa se celebró ayer en los templos católicos, como todos los domingos desde el 5 de septiembre pasado, siguiendo la norma establecida por el Sector Salud en cuanto a las cuestiones sanitarias, pero ahora también reduciendo el aforo a un 15 por ciento de la capacidad de cada iglesia, luego de que el semáforo epidemiológico cambió de color amarillo a naranja.

En las parroquias, así como en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, fueron más los espacios desocupados y mayor la distancia entre los feligreses que acudieron a la celebración de la liturgia, acatando la petición del obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos, de respetar los lineamientos de las autoridades de Salud.

Como medidas para regular el aforo, ahora se ocupa una hilera de bancas y las dos siguientes se dejan libres, con lo que el acomodo de los asistentes a la misa es más espaciado, pero los templos lucen más vacíos, prácticamente con unos cuantos feligreses que están en la ceremonia litúrgica.

El obispo Torres Campos emitió el sábado un comunicado dirigido a todos los fieles en esta ciudad, en el que dice que los templos no se cierran, pero la disposición oficial indica que en las celebraciones litúrgicas el aforo permitido es del 15 por ciento de la capacidad de cada templo y los párrocos tienen la indicación de vigilar que se respete.

Situación por Covid es grave, dice Iglesia

“Por nuestra parte, bajo la compañía de Dios nos toca vivir responsablemente estos días en los que han repuntado sorprendentemente los números de contagios, decesos y demás complicaciones producidas por la enfermedad de Covid-19, que desde el mes de marzo nos aqueja enormemente”, expresa el obispo en el mensaje a los feligreses.

El jefe del gobierno eclesiástico en la ciudad pidió también continuar con las medidas de higiene como el lavado de manos, el uso del cubrebocas y la sana distancia; ayer domingo, quienes acudieron a misa respetaron estas dos últimas recomendaciones.

“Es importante tomar en cuenta que la situación nuevamente es grave y que todos debemos ser solidarios y responsables en el cuidado de la salud personal y de nuestros hermanos”, dijo el obispo.

Los templos de la Iglesia católica reanudaron la ceremonia de la misa desde el 5 de septiembre, con un aforo del 30 por ciento, pero al cambiar el lunes pasado el semáforo epidemiológico de color amarillo a naranja, la asistencia permitida se redujo al 15 por ciento.

Utilizando listones de seguridad color amarillo, en los templos se delimitaron los espacios que podían ser utilizados por los fieles que acudieron a misa, y los lugares que no deberían ocuparse, que ahora fueron la mayoría, por lo que estos centros de oración se vieron con poca asistencia.

Sobre ello, el sacerdote Hesiquio Trevizo Bencomo, vocero de la Diócesis, señaló que sin caer en pánico, en los templos se siguen tomando todas las precauciones necesarias para evitar contagios.

Desde que reanudaron las ceremonias de la misa, en los templos se utiliza en la entrada el tapete con líquido desinfectante, se les toma la temperatura a los fieles y se les ofrece gel antibacterial, además de que éstos deben usar el cubrebocas. Incluso, en algunos colocaron arcos para esparcir agua con desinfectante antes de entrar el edificio.

La medida se está aplicando enSiguiendo las normas sanitarias, no pueden entrar a los templos las personas que estuvieron en contacto con un enfermo diagnosticado con Covid-19 o que tenga alguno de los siguientes padecimientos: diabetes, hipertensión, problemas respiratorios, gripe, o las personas mayores de 60 años, o bien.

Durante la misa, en el momento de la paz y durante toda la celebración, se evita el saludo con contacto físico y se expresa el deseo de paz respetando la sana distancia.

Asimismo, el obispo les ha pedido a los fieles que quienes no estén en condiciones de acudir al templo no lo hagan, lo cual no será pecado, y si deciden quedarse en casa, que sigan escuchando la Eucaristía en los medios de comunicación.