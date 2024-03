Reduce el fuego a cenizas patrimonio de fronterizos

Ciudad Juárez.- Un fuerte olor a materiales quemados impregnaba ayer el ambiente en la esquina de la privada de Pino Suárez y calle Décima, en la colonia División del Norte, donde un incendio iniciado alrededor de las 3:30 de la madrugada consumió por completo una vivienda de tres cuartos de madera, alcanzando otros dos de adobe en una casa contigua.

“Ellos ahí con sacrificio habían construido, con tarimas de madera, triplay, polines y hule”, dijo Ana de la Rosa, de 31 años y sobrina de la pareja que habitaba la casa más afectada y quienes, mientras se encontraban en trayecto a Torreón, Coahuila, recibieron ayer la noticia de la pérdida total de este patrimonio.

“Ya vienen de regreso; están muy afectados”, agregó De la Rosa, entrevistada en el lugar del siniestro y donde una veintena de familiares y vecinos recogían los escombros.

Datos de la Dirección General de Protección Civil del Gobierno municipal indican que en Juárez se ha registrado un promedio de dos mil 612 incendios cada año desde 2017 y hasta 2023, o más de siete diarios.

De los dos mil 332 casos del año anterior, muestra la estadística, un 28 por ciento ocurrió en viviendas y, de éstos, además, la mayor cantidad –188, que representan un 29 por ciento–, fueron perpetrados de manera intencional.

De este tipo, sospecha Jorge Ibarra, de 44 años y uno de los afectados en la casa contigua a la de la pareja, fue el que consumió ayer por la madrugada el cuarto en el que vivía y que en minutos se pasó a la casa de enseguida.

En entrevista, Ibarra narró que se encontraba con un vecino cuando escuchó una detonación y, al salir, notó el humo que emanaba de su cuarto, ubicado sobre la privada y detrás del cual hay un patio con más habitaciones separadas en las que viven su hermana y sus sobrinos.

“Tenía como 10 minutos que me había salido cuando pasó eso. Se oyó como que abrieron la puerta, la explosión y luego como que corrieron”, dijo Ibarra.

“No tengo problemas con nadie, pero aquí enseguida, en el estacionamiento de enseguida, incendiaron dos carros también, cuando estábamos nosotros aquí (…) Yo digo que fue provocado”, agregó.

El personal del Departamento de Bomberos llegó casi 45 minutos después de que les marcaron, agregaron los entrevistados, que mencionaron también que, si el personal municipal hubiera atendido con mayor premura, el fuego no se hubiera extendido tanto.

Además de haber acabado con la vivienda de madera y consumido el cuarto de Ibarra y otro más en esa casa construida hace casi cuatro décadas, el siniestro alcanzó el techo de otras dos habitaciones de block, donde los Ibarra tienen la cocina y otra recámara.

‘Tardaron mucho en llegar los bomberos’

“No pudimos hacer nada, los bomberos tardaron mucho rato en llegar, como 45 minutos tardaron (…) y pues no, con la manguera no había presión de agua anoche; siempre hay mucha y ayer estaba de plano muy baja (…) hasta reventamos el tubo para que saliera el agua, nomás para que no ardieran los otros cuartos, porque éste ya se había incendiado y hasta la casa de la esquina”, dijo Ibarra.

“Afortunadamente no hubo personas atrapadas, salieron por su propio pie”, dijo ayer Roberto Briones, titular de la Dirección Municipal de Protección Civil, sobre el caso en la División del Norte.

El funcionario no tuvo disponible la información sobre lo registrado en 2024, pero la estadística oficial –disponible en la página con las obligaciones de Transparencia del Gobierno municipal– indica que, en los dos mil 332 incendios de 2023, murieron 51 personas y otras 91 resultaron con lesiones.

“Ya estaba quedándome prácticamente en la calle, mi ropa toda, lo que traigo puesto es lo que quedó, de ahí en fuera nada”, dijo Ibarra, que agregó haber intentado entrar a su cuarto para rescatar a su perrita hasta que su hermana le avisó que la mascota ya estaba afuera.

“Así como ve las ruinas, así me siento yo por dentro, pero trato… al final de cuentas es lo material, pero cuesta trabajo construirlo, a lo mejor no es mucho pero igual duele, cala (…) no pasó nada, mi perrita era la que más me preocupaba”, finalizó. (Sandra Rodríguez Nieto / El Diario)

