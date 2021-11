‘Recursos se estaban yendo a otro lado’: Secretaria general del ST-UTCJ

Ciudad Juárez.— Ante las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló a la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), el Sindicato de Trabajadores expresó inconformidad porque desde hace un año se le adeuda a todo el personal de la institución el pago del retroactivo a un aumento salarial que fue aprobado en febrero de 2020.

“Está muy molesto el gremio porque no nos pagaron nuestro retroactivo, pero no es porque no hubieran recursos, sino porque se estaban yendo a otro lado”, dijo María del Socorro Trevizo, secretaria general del ST-UTCJ, pues aseguró que en más de una ocasión la institución justificó la deuda ante la falta de aportación de Gobierno del Estado.

La ASF señaló un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 6 millones 134 mil 796 pesos que se ejercieron al pagar a 18 trabajadores que ocuparon plazas adicionales a las autorizadas por la Secretaría de Educación Pública y por pagar a 17 trabajadores que ocuparon la plaza denominada técnico académico "A", la cual no se encontró en el Analítico de Presupuesto 2020.

Ante la situación, el ST-UTCJ señaló estar decepcionado del trabajo hecho por la administración porque durante el período de confinamiento provocado por la pandemia sus miembros han tenido que solventar algunas actividades con recursos propios ante el supuesto de que la institución no contaba con los recursos para liquidar sus deudas.

En febrero del año pasado se aprobó un aumento salarial que debió ser liquidado para mediados de junio del mismo año, pero en diciembre los docentes únicamente recibieron el 50 por ciento del adeudo y, a pesar de la protestas, no fue liquidado el resto, pues la UTCJ señaló que Gobierno del Estado no había aportado la parte que le correspondía, explicó Trevizo.

El ST-UTCJ procedió a interponer una demanda de forma individual –por consejo legal no se procedió como Sindicato– ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, donde 100 agremiados enviaron las evidencias necesarias para proceder legalmente contra la universidad.

“Ahorita la incertidumbre es que con nueva administración no se hagan cargo de la deuda, aunque entendemos que tienen que ser responsables de lo que se debe cubrir”, dijo Trevizo, pues ayer por la mañana tomó protesta Carlos Ortiz Villegas como nuevo rector del UTCJ.