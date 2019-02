Recuperan movilidad gracias a prótesis

Ciudad Juárez- Por primera vez en cuatro años Ventura Calvillo Jiménez, de 46 años, se levantó de una silla de ruedas y dio sus primeros pasos, gracias a las prótesis que le donaron para las dos piernas.

Luego de una enfermedad que la dejó hospitalizada por casi dos años, las piernas de Ventura se mantuvieron sin movimiento debido a un mal que no tuvo un diagnóstico.

Ayer, Ventura fue de las 21 personas beneficiadas con las prótesis que el Club Rotario Juárez, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. (Fechac) y una empresa dedicada a la elaboración de estos artefactos regalaron a personas que viven en zonas vulnerables.

Emocionada y entre lágrimas, Ventura comentó que desde que perdió parte de sus extremidades el apoyo de sus hijos y su esposo ha sido incondicional y no le prohibieron que realizara las labores domésticas.

“Desde que perdí mis pies no he dejado de hacer mis labores; no es un impedimento para lavar los trastes o barrer el patio, mi vida la he hecho normal”, platicó Ventura.

La entrevistada dijo que se dedica a la venta de enmeladas en unas segundas en Finca Bonita, zona en donde también reside.





Les dan una motivación



Agregó que tiene deseos de buscar trabajo en una empresa maquiladora o un trabajo formal en donde le den una oportunidad de laborar.

“Gracias a Dios yo nunca he caído en depresión; nada se me hace imposible y voy a trabajar, y si no pues seguiré vendiendo en las segundas”, manifestó la entrevistada.

“Es un milagro, mis heridas no querían sanar y de la noche a la mañana sanaron, ya me iban a amputar más arriba y dije ‘hasta aquí llegué’, que se haga lo que Dios quiera y cuando el doctor entró y me revisó ya había sanado, no entré a la tercera cirugía”, refirió Ventura.

El doctor Alfredo Fierro Herrera, ortesista y protesista, mencionó que el 97 por ciento de las personas que recibieron un aparato son diabéticos, el resto fue por problemas traumáticos o por problemas por circulación.

Los componentes básicos como el pie, el tubular y rodilla en pacientes que se amputaron en la rodilla y para los pacientes que sólo les quitaron la parte baja, el pie, el tubo y el adaptador.

Antes de realizar la prótesis se debe tomar en cuenta el tipo de amputación, el tipo de piel y el muñón, mencionó el especialista, quien también elaboró las prótesis de manera gratuita.

Agregó que con esta pandemia de la diabetes se debe tomar conciencia sobre lo que está sucediendo con la forma de alimentarse, el estrés que padecen las personas y el sedentarismo, que es uno de los casos que más se deben de tratar para prevenir esa enfermedad.

En el evento, Fierro Herrera fue quien puso las prótesis a los beneficiarios del programa Pasos Firmes.

Durante todo el año se ayudará a 40 personas más que no tengan los recursos económicos para comprar una sustitución de extremidad.

Las personas que necesiten una prótesis pueden acudir a una evaluación los martes a las 11 de la mañana y los jueves a las 8 de la mañana en el Hospital General, en consulta externa, para hacer un estudio en el que pueden aplicar para el programa. (Verónica Domínguez / El Diario)





