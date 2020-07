Recuperación económica llegará en un año, dicen

Ciudad Juárez— Ciudad Juárez podrá lograr su recuperación económica, tras los daños de la pandemia por Covid-19, a partir del segundo trimestre de 2021, estimó el economista e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Isaac Sánchez Juárez.

“Ahorita en lo que más estamos concentrados es en el comportamiento que sigue del nuevo coronavirus, yo soy optimista, yo creo que no va a haber un incremento abrupto, me parece. Van a seguir habiendo casos diariamente que se reporten, desafortunadamente también fallecidos, pero me parece que va haber un ajuste y que a final de cuentas vamos a poder superar esta etapa crítica”, señaló.

Juárez comenzaría su recuperación económica a partir de octubre o noviembre “y ya totalmente en el segundo trimestre de 2021”, estimó el economista luego de la contingencia de salud que obligó al cierre de negocios no esenciales.

A través de su portal, tiempoeconomico.com.mx, Sánchez Juárez explicó también a través de un video denominado “Empleo Formal y Libertad Económica Regional en México”, que la recuperación se dará conforme a la reintegración gradual a la actividad.

El doctor recordó con una imagen del Banco de México, una cronología del virus que el 31 de diciembre de 2019 se registró el brote en China, mientras que el primer caso en México se descubrió el 27 de febrero y el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogó al Covid-19 como pandemia.

El 17 de marzo se anunció la suspensión de clases en México y de ciertas actividades económicas, mientras que el 23 comenzó la Jornada Nacional de Sana Distancia, y el 26 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales, por parte del gobierno federal.

El 24 abril comenzó la fase tres de la pandemia en México, mientras que el 3 de junio ya sumaban 100 mil casos en México.

En Ciudad Juárez, de acuerdo con seguimientos periodísticos, el primer caso se registró el 15 de marzo, mientras que la primera muerte por Covid-19 ocurrió el 4 de abril. Y hasta ayer sumaban 2 mil 657 contagios confirmados y 516 muertes.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) únicamente durante abril y mayo, 10 mil 664 juarenses que fueron dados de baja, lo que significa que se quedaron sin empleo.

Hace unos días, la Cámara Nacional de Comercio informó que 318 locales que operaban dentro de centros comerciales de la ciudad ya no abrirán sus puertas debido a las afectaciones sufridas durante la pandemia, mientras que 342 más están en riesgo de tampoco hacerlo.

Las perdidas durante el cierre en los centros comerciales ya sobrepasan los mil 610 millones de pesos, según datos de la Canaco.