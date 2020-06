Recupera Juárez parte de su actividad social

Ciudad Juárez recuperó ayer parte de su actividad económica y social con la reapertura parcial de restaurantes y comercios, así como parques.

Bajo estrictas medidas de seguridad, restaurantes dieron la bienvenida a sus primeros comensales, tras permanecer cerrados al público durante tres meses.

“Es un panorama de mucha incertidumbre porque no sabemos cómo vayan a reaccionar nuestros clientes, todavía hay miedo de las personas de salir a la calle”, expresó Fernando Favila, gerente general del complejo La Morín, ubicado en la avenida Manuel Gómez Morín.

A las 9:15 de la mañana, Muzza recibió sus primeros dos clientes, tras 13 semanas de cierre.

El gerente general mencionó que fue desde la tercera semana de marzo cuando cerraron al público para dedicarse únicamente a ofrecer servicios para llevar.

Mencionó que durante este tiempo lograron sobrevivir con la venta de pizzas y pasta, aunque sus ingresos cayeron un 80 por ciento.

Ayer retomaron el aforo bajo estrictos protocolos de seguridad, como es separar las mesas a 1.5 metros de distancia cada una, lo que reduce la capacidad a un 50 por ciento.

El uso de cubrebocas dentro de restaurantes también será obligatorio para los comensales y sólo estará permitido que se lo quiten para comer.

También se cuenta con túneles sanitizantes y en el caso del valet parking, se envuelve con plástico el volante para minimizar riesgos.

Otros negocios como Applebee's Campos Elíseos afinaban ayer los últimos detalles para abrir mañana.

De acuerdo con el semáforo epidemiológico de Gobierno del Estado, en color naranja, los restaurantes, spas, estéticas y otro tipo de consultorios, pueden operar sólo con 50 por ciento de aforo.

Ileana Sáenz, encargada de ‘Lluvia’ estética, fue otra de las que reabrió ayer, después de casi 100 días de cierre.

Dijo que fue el 17 de marzo cuando el miedo a contagiarse la llevó a cerrar y aunque pasados dos meses ya no podía soportar estar más tiempo sin ingresos, ahora tenía temor de que el Gobierno del Estado le clausurara su local, como le sucedió a una amiga de ella en la capital del estado.

“La verdad yo ya quería abrir, pero como a una amiga le cerraron su tienda de ropa allá en Chihuahua, me dijo mi esposo que mejor no me arriesgara”, resaltó.

Isaac Leobardo Sánchez Juárez, economista e investigador de la UACJ, comentó que la reactivación económica ya era necesaria, luego de que los empresarios llevaban semanas pidiendo que se cambiara el semáforo para dejarlos trabajar.

Anticipó que, aunque el Gobierno del Estado afirma que los negocios deben operar bajo cierto aforo, no tiene la capacidad para supervisar que se cumpla con todas las disposiciones oficiales.

“Los empresarios lo van a aprovechar para tener la mayor capacidad de aforo y tratar de reactivarse, como ya lo vimos con todos aquellos negocios que abrieron con el semáforo en rojo”, resaltó.

Agregó que las afectaciones causadas por el Covid-19 en Juárez tomarán hasta un año en recuperarse.

“Yo esperaría que hasta el segundo trimestre del 2021 se observe cierta recuperación”, expresó.

igonzalez@redaccion.diario.com.mx