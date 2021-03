Recuerdan legado de Benito Juárez

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / El mariachi Oro Femenil interpretó ‘Las Mañanitas’ Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Algunos de los músicos que acudieron a la ceremonia oficial

Luis Carlos Cano C. El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Al conmemorarse ayer el 215 aniversario del natalicio de Benito Pablo Juárez García, autoridades civiles y militares, acompañadas de integrantes de las distintas logias masónicas, le rindieron homenaje a quien fuera presidente de México desde 1858 hasta su muerte en 1872.

En el evento, organizado por la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal en el monumento que se encuentra por la avenida De las Américas, en la zona de El Chamizal, autoridades y masones destacaron la trayectoria del Benemérito de las Américas como estadista y forjador de la patria.

Con el acompañamiento de la Banda de Música del Municipio y la escolta y banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, se rindieron los honores a la bandera; después los integrantes del mariachi Oro Femenil de la ciudad interpretaron “Las Mañanitas” en honor a Benito Juárez.

“A 215 años del natalicio de Benito Juárez, lo recordamos por su ejemplo como estadista, como el presidente que trasciende en el tiempo y nos consolida como nación; es una estirpe de pensadores y políticos que destaca”, dijo el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar, en representación del alcalde Carlos Ponce, en el mensaje oficial para conmemorar el nacimiento de Juárez el 21 de marzo de 1806.

“Como presidente, Benito Juárez marcó el devenir de la identidad nacional, celebramos hoy el natalicio de un gran hombre en esta ciudad que lleva su nombre y que abraza la diplomacia con el extranjero”, expresó Kevin Ferreira Uscanga, de la Logia Masónica Cosmos del estado de Chihuahua.

“Los masones”, dijo en su participación en el evento, “respetamos los gobiernos legítimamente constituidos, pero que no nos quieran cambiar la realidad, no toleraremos que se use la imagen del mejor presidente de México para que alguien pueda beneficiarse”.

Por su parte, Carlos Ernesto Cuéllar de la Rosa, de la Logia Masónica Renacimiento destacó que “somos una nación que se reconoce en el ejemplo de Juárez, quien nos consolida como nación independiente y soberana, forjador de la patria; su nombre simboliza lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser”.

“Generaciones tras generaciones seguirá hablándose de él, enorgullece al pueblo, es un hombre en el que podemos ver grandeza y amor a su patria. Ante el legado de libertad que ha dejado el Benemérito de las Américas, debemos darle continuidad”, dijo la representante de la Logia Femenina Alma Mexicana, Cristina Velázquez.

Tras la participación de los oradores, autoridades militares encabezadas por el coronel de Infantería, Marcos Alonso Gastélum; el administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega; la directora de Educación del Municipio, Martha Beatriz Córdova Bernal, y miembros de las logias masónicas, montaron la guardia de honor al pie de la estatua del Benemérito de las Américas.