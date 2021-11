Recuerdan cumpleaños de personas desaparecidas

Desde hace más de 10 años, a Yolanda Betancourt Retana e Hilda Elisa Ávila López las une un dolor: el de buscar a su hija y a su hermano, desaparecidos durante 2011 en Ciudad Juárez y Fresnillo, sin lograr dar con su paradero.

Ayer, ambas volvieron a reunirse con las pesquisas de sus seres queridos para conmemorar sus nacimientos desde la distancia, acompañadas por otras madres y familiares de mujeres y hombres desaparecidos, en el Monumento a la Madre.

Janeth Paola Soto Betancourt tenía 19 años de edad y estaba a dos semanas de graduarse de una escuela de computación ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre, entre las calles Lerdo y Ferrocarril, de donde salió el 23 de mayo de 2011 sin que nadie la volviera a ver.

Días antes de desaparecer, Janeth Paola llegó a la casa de una vecina para pedirle ayuda porque una camioneta negra la iba siguiendo, pero diez años después su mamá sigue en su búsqueda.

“Mi hija cumplió 30 años el 27 de octubre. Es muy difícil, porque no está y no sabemos nada de ella, no hay nada de avances y todo está como al principio, ellos (las autoridades) no tienen nada que aportar, ni nadie les ha colaborado, ni nada, nadie la ha visto, desde que salió de la escuela ya no se supo nada”, lamentó ayer su madre, quien buscará una reunión con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia (FEM).

Su hija salía todos los días a las 7:30 de la mañana de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Ciudad Moderna, rumbo al Centro de la ciudad, y regresaba aproximadamente a la 1:20 de la tarde.

Cuando desapareció, ella fue a la escuela y le dijeron que había ido y salido al igual que todos los días, pero que nunca regresó.

El pasado 27 de octubre Janeth Paola cumplió 30 años. Fue su décimo cumpleaños lejos de su familia, que una vez más no pudo celebrarla como lo hacía cuando estaba en casa, con una comida o una cena, y un pastel, rodeada de sus amigas y amigos de la escuela.

César Ávila López tampoco pudo celebrar el pasado cinco de octubre su cumpleaños número 53 con sus hijos y hermanos, por lo que ayer su hermana Hilda Elisa Ávila López lo celebró junto a la agrupación Madres de Fe y el Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, en el Parque Borunda.

César nació y vivió siempre en Ciudad Juárez, donde trabajaba en una ferretería y por las noches vendía flautas en su casa, pero tuvo que huir después de la masacre de Villas de Salvárcar, ocurrida el 30 de enero de 2010, porque uno de sus hijos estaba en la fiesta y logró sobrevivir, lo que los llenó de temor; sin embargo, desapareció tras llegar a El Tule, Fresnillo.

“Llegaron y preguntaron quién era el dueño del carro, mi hermano se paró y dijo: yo. Lo retiraron del grupo, lo esposaron, revisaron el carro, los celulares, se lo llevaron que para una investigación y jamás lo hemos encontrado. Eso fue el siete de febrero de 2011”, narró su hermana, quien desde entonces se ha dedicado a buscarlo.

La noche del 30 de enero de 2010, el hijo de Carlos y su sobrino, Carlos Lucio Moreno Ávila, de 18 años de edad, estaban en la fiesta de Villas de Salvárcar, en donde Carlos Lucio murió, por lo que las dos familias huyeron de la ciudad, sin imaginar que César sería privado de la libertad en el sitio al que llevó a su familia por seguridad.

“Aquí estamos recordándolo de algún modo, tengo fotos de él”, dijo al recordar que cada año celebraban su cumpleaños con un asado.

Con la esperanza de que esté vivo, porque ocho años después de su desaparición una mujer aseguró haberlo visto en Acapulco y luego ella misma creyó verlo acompañado de otros hombres, Hilda Elisa le colocó ayer un altar a su hermano, bajo la pesquisa con la que lo sigue buscando.

Un membrillo, una granada, dulces, veladoras, flores y galletas, formaron parte del altar en honor al hombre que dejó a sus cuatro hijos. Mientras, familiares de otras víctimas de desaparición colocaron globos con mensajes para Yolanda Betancourt Retana e Hilda Elisa Ávila López.

