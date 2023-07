Recuerdan con mural a desaparecido en 2011

Ciudad Juárez.- Como parte del proyecto de memoria para visibilizar a quienes aún no han sido encontrados, hoy sábado será inaugurado en el Memorial de Personas Desaparecidas de Ciudad Juárez el mural de César Gonzalo Durán Calderón, “Chalo”, quien fue privado de la libertad el 19 de julio de 2011 en la ciudad de Cuauhtémoc.

“Chalo” tenía 24 años de edad, de los cuales diez vivió en Estados Unidos, en donde tuvo a tres hijos que dejó para entregarse a las autoridades estadounidenses para ser deportado a México, y luego poder cruzar la frontera con la documentación necesaria; sin embargo, una semana después de haber sido deportado, fue privado de la libertad.

Desde entonces su familia se ha enfocado en su búsqueda, por lo que primero viajaron a la ciudad de Cuauhtémoc y luego se agruparon con otras familias juarenses que también han perdido a un ser querido, desaparecido en esta frontera o en otras entidades del país.

“Fue muy difícil, mucho desgaste, porque en esos años no te creían que (un hombre) estuviera desaparecido”, relató su hermano Alejandro Durán, quien en 2012 comenzó a agruparse con otras familias que vivían el mismo dolor y la misma lucha; en 2017 formaron el Colectivo de Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Paso el Norte (CDHPN).

César Gonzalo es el primero de cuatro hermanos, por lo que Alejandro se convirtió en el coordinador del Colectivo que ha luchado junto a otras agrupaciones de mujeres desaparecidas y organizaciones para cambiar las políticas gubernamentales y exigir mayores recursos, además de visibilizar sus casos para prevenir el delito.

“Duramos tiempo buscando a mi hermano en Cuauhtémoc, cuando regresamos me integro al Centro (CDHPN) buscando apoyo… primero fue como entender que no los íbamos a encontrar, y ni siquiera íbamos a mover a las autoridades si no nos agrupábamos, porque en los primeros años fuimos muy juzgados, muy etiquetados, nos cerraron muchas puertas y el Gobierno decía que no había desapariciones”, relató Alejandro.

Los familiares de hombres desaparecidos “entonces, por un lado era lo difícil de buscarlo y por otro éramos muy juzgados, por eso había que unirnos, siquiera para que la gente nos creyera, porque la gente no creía. Y ahora muchas cosas han avanzado, pero también es un desgaste muy grande”, confesó.

Ayer, los artistas locales Ana Infante y David Flores concluyeron el mural plasmado en la barda de la Secundaria Federal número 1, la cual les fue prestada y forma parte del Memorial de Personas Desaparecidas, en el Parque Borunda.