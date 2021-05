Recuerdan con cariño al ‘Gigante de San Agustín’

Archivo / El Diario / En 2001, ‘El profe’ mostraba parte del museo a este medio

Ciudad Juárez— En el Valle de Juárez, el que fuera su hogar por años, el próximo sábado 15 de mayo se rendirá homenaje al profesor Manuel Robles Flores, quien hace unos meses falleció a los 80 años, luego de dedicar su vida a la educación, a la lucha por la cultura y la sociedad y, además, fue un incansable activista defensor del medio ambiente y promotor de la salud.

En el Día del Maestro, a las 8:00 de la mañana, se reunirán docentes y habitantes del Valle y Ciudad Juárez en el Museo Regional del Valle de Juárez, ubicado en el poblado de San Agustín, para rememorar tanto el espacio que el profesor fundó hace seis décadas como el legado de “El Gigante de San Agustín”, como lo bautizó en el 2003 el pintor Alfredo Téllez “Bandido”.

“El día comenzará con una caravana en coche hasta el poblado de El Porvenir donde se hará una breve visita a la biblioteca pública que el mismo profe Robles ayudó a gestionar”, se informó en un comunicado de prensa en el que se invitó a la población en general a sumarse al homenaje.

El recorrido continuará por las bibliotecas de los poblados de Praxedis, Guadalupe y San Agustín, como una forma de evocar el trabajo del profesor por la cultura y educación en el Valle, y finalmente terminará en el Museo Regional donde se realizará una misa al aire libre y se colocarán las cenizas del profesor Robles, quien falleció el pasado mes de diciembre del 2020.

“Yo estoy muy agradecido con esta vida y si me muriera y se me diera la oportunidad de volver a vivir, me gustaría volver a luchar igual”, dijo alguna vez el profesor Robles Flores, quien era originario de Zacatecas y emigró a esta ciudad fronteriza en compañía de su familia cuando apenas era un niño.

Entre las principales luchas que el profesor libró se encuentra la de Sierra Blanca, cuando a principios de la década de los 90 el Gobierno de Estados Unidos seleccionó a una comunidad a 27 kilómetros de la frontera mexicana como basurero nuclear. El activismo fue binacional y en octubre de 1998 lograron el triunfo cuando Texas canceló el proyecto.

agomez@redaccion.diario.com.mx