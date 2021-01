Recuerdan al ‘Divo’

Ciudad Juárez— Con una celebración discreta, que incluyó la asistencia de unos cuantos juarenses, vecinos y militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se celebró el cumpleaños del ‘Divo de Juárez’, Juan Gabriel, en la casa de su madre, ubicada en la avenida Lerdo en el Centro de la ciudad.

En el lugar no se presentaron concentraciones de personas ni el tradicional mariachi, debido a que los responsables del cuidado del inmueble negaron la entrada a los fanáticos por la contingencia sanitaria.

Al lugar se dio cita Alma Rodríguez, fan del artista por 50 años, quien lamentó que Juan Gabriel nunca haya tenido un homenaje de su talla, a pesar de los varios reconocimientos públicos que se le han hecho al artista de parte de autoridades gubernamentales.

“Es triste que Juan Gabriel no haya tenido todavía un homenaje de su calado, tampoco se han abierto los museos que se prometieron, a pesar de que la ciudad es conocida por él. Ahora es más triste porque no podemos ingresar a la casa ni festejar el cumpleaños que merece”, apuntó.

Rodríguez, quien es fanática del artista desde que tenía 13 años de edad, prácticamente desde los inicios del divo en la década de los 70, mantiene todos los discos en vinil en sus versiones originales y asistió a al menos 30 conciertos del astro fronterizo.

‘Quisiera que abrieran su museo en la 16 de Septiembre’

“Año con año vengo, siempre he esperado más y nunca se me ha hecho algo digno de él; quisiera que le pusieran una escultura que se parezca a él, que abrieran el museo de la 16 de Septiembre, algo más bonito en la casa de su mamá. Su familia debería hacer algo, por nosotros y por él, no se me hace justo; los homenajes están para nosotros los fans”, consideró.

“Deberían reconocerle como artista lo que hizo, tan sólo en todo el mundo saben de Juárez por él, entonces se me hace muy injusto que no le den la importancia que merece. Su recuerdo seguirá vivo siempre, no me canso de escucharlo ni me voy a cansar nunca”, comentó.

El 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán nació Alberto Aguilera Valadez, quien al cabo de algunos años, y bajo el nombre artístico de “Juan Gabriel” se convirtió en el cantante y compositor más grande que México haya tenido, muestra de ello son sus cerca de 2 mil canciones que dejó como legado tanto a nuestro país como al resto del mundo, luego de su muerte el 28 de agosto de 2016.

